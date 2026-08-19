Втори шанс: В Гърция помогнаха на тежко ранена и недохранена вълчица, въпреки нападение над дете (СНИМКА)

Тежко ранена и недохранена вълчица, свързана с нападение над дете в северния град Солун миналия месец, е получила втори шанс след като била хваната в капан, лекувана и отведена в резерват, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на две водещи групи за дивата природа. В съвместно изявление с горския департамент на Солун, групите „Калисто“ и „Арктурос“ заявиха, че животното е било уловено на 13 август в специален капан, поставен от експерти по дивата природа в покрайнините на града.

Лошото здраве на вълчицата

Установено е, че животното е в лошо здраве, маломерно и без част от единия заден крак.

В изявлението се казва, че на животното е оказана първа помощ и след това е откарано в съоръженията на Арктурос близо до Флорина в Западна Македония.

Операцията по залавянето на вълка е извършена след нападението на 30 юли срещу 4-годишно момиче в квартал Полични в Солун. Момичето е било лекувано за леки наранявания от ухапване. ОЩЕ: Неочаквана атака: Вълк ухапа жена в оживена зона

В изявлението от сряда се казва, че вълчицата е била многократно виждана да куца през жилищни райони, до които е стигала през гората Сейх Соу, която огражда части от града, търсейки храна - като градски боклук, мъртви животни или бездомни животни.

„Това е слабо животно, което тежи 24,5 килограма, в особено лошо здравословно състояние и очевидно недохранено“, се казва в съобщението. „Имаше белези от по-стари наранявания, а част от левия му заден крак липсваше с инфектирана, отворена рана", казват от организацията.

Добавя се, че здравето на животното ще бъде допълнително оценено в резервата Арктурос.

Снимки на вълчицата - може да видите ТУК.

Здравите вълци не нападат хора

В изявлението се подчертава, че макар свикването на вълците с човешката среда да е проблематично за животните, забелязването им в близост до хората не бива да предизвиква паника. „Само наличието на вълк близо до населен или крайградски район не означава, че животното ще нападне хора“, се казва още в съобщението.

„Вълците като правило са предпазливи с хората, като нападенията от здрави вълци срещу хора са рядкост и заплахата за човешката безопасност остава ниска".

„Подходите им към населените места често са свързани с лесен достъп до храна... докато многократните посещения могат постепенно да доведат до свикване с присъствието на хора".

Популацията на диви вълци в Гърция

Според Arcturos, популацията на дивите вълци в Гърция се оценява на около 700 индивида, които живеят в малки, изолирани глутници в континенталната част на север от Виотия, предимно в големи планински вериги с малко човешко присъствие. ОЩЕ: Мечки, вълци и глигани: Хищниците се завръщат в селските райони на Гърция