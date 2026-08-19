Земетресение разтресе Албания

Земетресение с магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер е било регистрирано в Албания днес следобед. Новината съобщи албанската медия panorama.com.al. Според сеизмологични данни земетресението е регистрирано в 12:44 часа местно време, а епицентърът му е бил на около 8 километра североизточно от Лушня и на около 29 километра югозападно от град Елбасан.

Земетресението е било на дълбочина около 5 километра.

Последното земетресение в Албания

Припомняме, че през юни 2025 година земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер беше усетено рано тази сутрин в албанската столица Тирана и околните райони. Новината за земетресението съобщава албанският вестник Koha Jonë, като по темата пишат и редица македонски медии. ОЩЕ: Колумбия моли Тръмп да махне митата, за да се възстанови от земетресението

Предварителните данни сочат, че епицентърът на земетресението е бил в района на Камза, на около 8 километра дълбочина. Македонските медии пишат, че епицентърът на земетресението се намира в Република Албания, на около 158 км югозападно от Скопие.

Трусовете са продължили няколко секунди, но са били достатъчно силни, за да бъдат ясно усетени в Тирана и околностите ѝ. Освен в албанската столица - земетресението е било усетено и в други албански градове, както и в Черна гора. ОЩЕ: Земетресение в Албания: Усетиха го още две балкански страни