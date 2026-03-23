Масов бой в Босна и Херцеговина: Югославската война все още е чувствителна тема (ВИДЕО)

Изглежда Югославската война все още е чувсвитена тема в Босна и Херцеговина, тъй като в южния град Столац се стигна до масов бой, заради повреждане на стенопис, посветен на битката при Вуковар, предаде хърватската медия "Индекс". Сбиването е станало в неделя вечерта, а междувременно на друго място в града е било окачено босненско военно знаме и бяха написани други провокативно съобщение, което гласи: "Това няма да бъде вражеска земя“.

Полицейското присъствие в града е засилено

Около 18:30 ч. всичко кулминира във физическа конфронтация между десетки хора. Полицията бързо установи наблюдение, а полицейски сили от Чаплина и Мостар пристигнаха, за да помогнат на местната полиция. Министерството на вътрешните работи на Херцеговино-Неретванската област не можа да потвърди медийни съобщения за пострадали или арестувани в конфликта. В Столац са разположени множество полицейски патрули. Този град в южната част на Херцеговина често е арена на междуетнически конфликти.

Битката при Вуковар

Битката за Вуковар продължава 87 дни в периода август и ноември 1991. Градът е обсаден от части на Югославската народна армия (ЮНА), подкрепена от сръбски паравоенни формирования.

След падането на Вуковар на 18 ноември 1991 стотици войници и цивилни биват изтребени от сръбските сили и поне, а поне 31 000 цивилни са депортирани от Вуковар и околностите му. ОЩЕ: 30 години Вуковар все още помни: Напрежение около изложба за сръбската жена - герой