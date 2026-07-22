Опозицията в Скопие заговори за "държавен преврат": Ето защо

"Възниква въпросът дали умишленото спиране на европейския път не е форма на държавен преврат. Когато се знае какво трябва да се направи, когато не е отворена нито една глава", каза лидерът на опозиционната в Северна Македония СДСМ Венко Филипче по време на днешното заседание на Националния съвет за европейска интеграция, предаде македонската медия "Независен". Според него, докато Европейският съюз ускорява процеса на разширяване, Северна Македония остава единствената страна кандидатка, която не отбелязва никакъв напредък.

Филипче посочи, че регионът се движи напред, докато Северна Македония стагнира в момент, когато Европейският съюз ясно показва, че разширяването е един от ключовите му приоритети, което се потвърждава и от конкретните стъпки, които предприема към страните кандидатки.

Най-сетне видяха констатациите за "Сръбски свят"

Филипче посочи, че последните доклади на Европейския съюз са сериозно предупреждение за регреса на страната в ключови области - върховенството на закона, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията и свободата на медиите. „Със съжаление мога да заявя, че последните доклади от Европейската комисия, от всички длъжностни лица, идващи от Европейския съюз, са лоши. Влиянието на това правителство върху съдебната система, независимостта на съдебната система, откритото влияние от страна на най-висшите власти, слабото представяне в борбата с корупцията, влиянието на „сръбския свят“ и по този начин влиянието на Русия върху този регион, тук на Балканите, върху тази част на Европа, са нещо, което открито се заявява в докладите“, подчерта Филипче. Припомняме, че досега властта не е коментирала констатациите на последния доклад на Европейския парламент, в който с тревога се отчита сръбско и руско влияние и ширещия се "Сръбски свят" в югозападната ни съседка. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България