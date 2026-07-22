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Вестник "Нова Македония": София и Скопие са в замразен конфликт

22 юли 2026, 15:37 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: Снимка на екрана: novamakedonija.com.mk
Вестник "Нова Македония": София и Скопие са в замразен конфликт

София и Скопие са в замразен конфликт, пише официозът на властта в югозападната ни съседка "Нова Македония", като преди това обяснява как се стига до замразен конфликт. Според медията дипломатическият застой е равен на замразен конфликт, тъй като "това е състояние в международните отношения, при което две или повече държави преговарят или спорят, но не могат да намерят решение и нито една от страните не е склонна да отстъпи. Тази ситуация често води до пълен срив в комуникацията или замразен конфликт". 

Всъщност "замразен конфликт" е състояние, в което военните действия са спрени, но все още няма постигнато споразумение. Нещо, което не отразява действителността, тъй като военни действия между България и Северна Македония не е имало, а и нещо повече - двете страни са членове на НАТО.

Даже и междудържавен спор няма, а европейска преговорна рамка, с която Северна Македония се е съгласила и  която включва вписване на българите в македонската конституция срещу започване на преговорите за ЕС. 

Само че тази рамка е от 2022 г. и вече 4 години македонските правителства не са направили нищо, за да я изпълнят. 

Нещо повече, Европейският парламент констатира липса на напредък, но и сръбско влияние, ширещ се "Сръбски свят" и влияние от Русия. 

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Същевременно сръбският агент Иван Стоилкович, определян от опозицията като "офицер за свръзка с Белград", получи нов ресор, а именно местното самоуправление. ОЩЕ: Мицкоски повиши сръбски агент в правителството си: Нов успех за "Сръбски свят", а ЕС все по-далеч

"ЕК е виновна"

Медията пише още, че "нещастието е по-голямо, защото Европейската комисия е до голяма степен виновна за тази ситуация".

Според медията в период на голяма несигурност, когато военните конфликти се изострят не толкова далеч от нас, инструментът, който може да изведе и двете страни от тази опасна ситуация, е дипломацията. "И то в засилена дипломация със силен надежден посредник. Случаят с Кипър потвърждава точно това", пише още македонският вестник.

Кои са "Нова Македония"?

Трябва да припомним, че вестникът е основан с решение на президиума на Антифашистко събрание за народно освобождение на Македония (АСНОМ), който пък знаем от историята, че се свиква по инициатива на Югославската комунистическа партия. С други думи медията е била под контрола с бившите югославски служби, които и сега влияят на развитието на Северна Македония и са една от причините в страната да има хибридна демокрация – според една от най-старите американски неправителствени организации „Freedom House“. С други думи това означава, че привидно има институции, избори и демокрация, но на практика нещата не са така. А най-ярък пример за това е отношението към македонските българи.

За първи път „Нова Македония“ излиза на 29 октомври 1944 година в Горно Врановци и е смятан за първия документ на македонската писмена норма, но и за проводник на така наречения македонизъм. „Порталът novamakedonija.com.mk е ясно и силно потвърждение, че оставаме в линията, поставена от първия всекидневник на македонски език „Нова Македония” през далечната 1944 г. – да бъдем винаги с нашите читатели“, е описано в сайта на „Нова Македония“.

Днес от страниците на вестника и онлайн изданието ясно се вижда речта на омразата срещу българите и България, явно отричане на български поризход, дезинофрамция и внушения. Освен това - днес "Нова Македония" е символ на липсата на свобода на словото и държавния констрол върху медиите.

Първоначално „Нова Македония“ е държавен вестник. Малко след 2000 година държавната компания е ликвидирана и той оцелява, ставайки 100% собственост на Зоран Николов и неговата IT компания ЗОНИК от Скопие.

С медията днес е свързан Минчо Йорданов, сочен за най-богатия човек в Северна Македония, но и за близък с медията „Нова Македония“ и нейн основен спомоществовател. ОЩЕ: Парадоксът "Нова Македония": Омраза към България на страниците, българи в редакцията

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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