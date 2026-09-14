Мони Николов: Искам да съм световен, европейски шампион, най-добрия в света!

Една от големите звезди на българския национален отбор Симеон Николов изрази увереност за шансовете на "лъвовете" на Европейското първенство по волейбол. Тимът ни започна участието си с две победи с 3:0 над Северна Македония и Португалия пред родна публика. В третия си мач момчетата на Джанлоренцо Бленджини отстъпиха с 1:3 от Украйна. Въпреки това поражение, мечтата за голям триумф остава жива.

Симеон Николов със силни думи след първата загуба на България на ЕвроВолей 2026

"Не ме е страх да кажа, че искам да стана европейски шампион. И на себе си съм казал, че ще умра на игрището, докато нося България в сърцето. Не ме е страх да кажа, че ще дам всичко. Не ме е страх дори да се проваля, защото това е спортът, това е животът... И така е целият отбор. Пожелавам си да направим България горда, защото заслужава", заяви Мони Николов в специално интервю пред bTV. "Винаги съм си мислел, че не трябва да ме е страх да кажа, че искам да съм световен, европейски шампион, най-добрия в света. Даже понякога е хубаво да го кажеш някъде, да те чуят хората, така че, когато си малко мързелив или нещо те боли, да си знаеш какво си казал. Моя отговорност е да отида и да свърша работата."

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"Ние ще направим каквото зависи от нас. Искаме повече от всички да се върнем на Паметника, да има емоции, хората да са щастливи. Вярвам, че ще го направим. Вярвам, че България ще бъде там, където трябва, пък ако не стане, ще знаем, че ние - тези 14 човека в отбора, носим отговорността. Но много неща казах. Сега е време да го покажем!", заяви по-малкият от братята Николови. Мони подчерта, че хорското мнение не бива да влияе на желанието на отбора и не скри желанието си отново да преживее емоциите с феновете, които почувства след спечелването на сребърните медали от Световното първенство във Филипините миналата година.

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