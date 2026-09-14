Ламин Ямал избухна срещу Мбапе: Заслужавам "Златната топка" повече от него!

Борбата за "Златната топка" за 2026 година изглежда по-вълнуваща от всякога, а напрежението вече се надига още в самото начало, особено между Ламин Ямал и Килиан Мбапе. Френската звезда на Реал Мадрид води собствена кампания за спечелването на най-престижната индивидуална награда. Той даде няколко интервюта, в които заяви, че заслужава да спечели най-много и че никой не е имал по-добър сезон от него.

Ламин Ямал определи своя фаворит за "Златната топка"

Сега Ямал също даде мнението си по въпроса. Испанският национал говори в интервю пред предаването "Universo Valdano" по Movistar, което ще бъде излъчено следващия петък. Този път звездата на Барселона беше може би по-ясен от всякога относно това кой според него заслужава да спечели "Златната топка": "На кого бих дал "Златната топка"? Честно казано, мисля, че може би има само двама играчи, които са най-добрите в света, но аз заслужавам наградата тази година. За мен Килиан Мбапе и аз сме двамата най-добри играчи и всеки, който гледа мачовете, знае това."

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Мбапе също изрази мнението си преди няколко дни: "Винаги съм вярвал, че "Златната топка" трябва да се присъжда на различен играч. Разбира се, има и колективната страна, която е важна, защото футболът е отборен спорт. Но това е индивидуална награда." Относно собствения си сезон французинът беше по-категоричен: "Мисля, че тази година предложих различни неща. Ето защо смятам, че мога да спечеля "Златната топка". Ямал може да се похвали с титла от Световното първенство, спечелена с Испания, и титла от Ла Лига с Барселона. Мбапе, от своя страна, блесна пред гола на Мондиал 2026 и се превърна в най-резултатния играч в историята на турнира.

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