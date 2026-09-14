Нова криза между Гърция и Турция: Мицотакис показа мускули на Ердоган (ВИДЕА)

Една визита на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в пограничния остров Кастелоризо изглежда нажежава обстановката с Турция. За Гърция островът празнува 83-ата годишнина от освобождението си, докато Турция разглежда Кастелоризо за един от островите, предадени под гръцки суверенитет от Италия, при условие, че бъде демилитализиран съгласно Парижкия мирен договор от 1947 г. Проблемът на Анкара е, че не само, че не е демилитализиран, но и че представлява риск за сигурността на страната, тъй като близостта му с източнобеломорските острови до континенталната част на Турция е забележителна.

Вижте видео обяснението за проблема на базираната в Турция новинарска платформа Clash Report:

2 km from Türkiye. 580 km from Greece. And yet it claims 40,000 km² of sea. Kastellorizo — a tiny island right off the Turkish coast — is being used to cut off 1,577 km of Türkiye's Mediterranean coastline. And, the 1947 Paris Treaty says it must stay demilitarized. Today? Greek missile boats armed with Exocets patrol its waters. — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Сигналите на Мицотакис от Кастелоризо Дрънкане на оръжия или за вътрешна консумация?

Необичайно дългият престой на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който беше придружен от началника на Генералния щаб на гръцката национална отбрана, носи символична тежест на фона на подновеното напрежение с Турция, смята гръцкото издание Kathimerini.

Посещението служи и като затваряне на политическа глава, която премиерът иска да подчертае, тъй като именно от Кастелоризо през 2010 г. бившият премиер Георгиос Папандреу възвести ерата на меморандумите за спасяване на Гърция.

Визитата се развива на фона на постоянните критики от десни партии към „Нова демокрация“, които обвиняват правителството в слабост спрямо Турция.

Мицотакис заяви от острова, че Гърция „не заплашва никого“ и се стреми към стабилни отношения, основани на международното право. Той обаче изтъкна, че посланието, изпратено от Кастелоризо, има свое специално значение, защото неговата територия е и европейска територия.

Той също така заяви, че Гърция е готова да защитава териториалната си цялост и суверенните си права, като същевременно държи диалога и международното право в центъра на външната си политика.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in Kastellorizo: Our prudence must not be mistaken for weakness. After all, you know this better than anyone, living every day so close to a country with which geography itself has willed us to coexist. We threaten no one, but neither do we accept threats or instructions from anyone. We are ready to defend our national integrity and our sovereign rights. Dialogue, however, I will say it again, is a choice of self-confidence and faith in international law. — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Гръцкият премиер продължи, че споразуменията за морски зони с Италия и Египет, разширяването на териториалните води в Йонийско море и придобиването от Гърция на изтребители Rafale и нови фрегати. Той също така каза, че програмата за противовъздушна отбрана "Щитът на Ахил" ​​преминава към внедряване след споразумение с Израел. Очаква се системата да включва разработен от Гърция софтуер за командване и контрол и да укрепи противовъздушната отбрана на страната. Гръцкият премиер заяви, че целта е Кастелоризо да стане постоянен дом за повече хора.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in Kastellorizo: Our prudence must not be mistaken for weakness. After all, you know this better than anyone, living every day so close to a country with which geography itself has willed us to coexist. We threaten no one, but neither do we accept threats or instructions from anyone. We are ready to defend our national integrity and our sovereign rights. Dialogue, however, I will say it again, is a choice of self-confidence and faith in international law. — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

По-късно, говорейки на тържествата по случай 83-ата годишнина от освобождението на Кастелоризо, Мицотакис обяви нови постоянни финансови стимули, насочени към насърчаване на хората да живеят и работят на отдалечения остров.

Служителите в държавния сектор, служителите на силите за сигурност и военните, служещи на Кастелоризо, ще получават допълнителни 5000 евро годишно. Домакинствата ще получават и необлагаема годишна помощ от 5000 евро, която се увеличава с 1000 евро за всяко непълнолетно дете, при условие че са живели на острова поне една цяла година. Помощта за домакинство ще започне да се изплаща в началото на 2027 г. за настоящите жители и през 2028 г. за новите жители.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in Kastellorizo: The message sent by Kastellorizo has its own special significance, because its territory is also European territory. It therefore constitutes an emblematic place from which to express our intention for a future of peace, with the doors closed to all revisionist aspirations, but with the road open to mutual respect and international legality. — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Турската риторика и военна активност в Егейско море

В същото време правителствотона Гърция се стреми да демонстрира решителност, тъй като турската реторика ескалира.

Кастелоризо е ефективно обграден от морски парк, обявен от Анкара в международни води около островния комплекс. Очаква се по-широката зона да бъде домакин и на предстоящи проучвания на морското дъно, свързани с проекта за енергийна връзка между Гърция и Кипър.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган наскоро възобнови препратки, интерпретирани като заплахи към Кастелоризо, казвайки: „Ако викаме, ще ни чуят“, алюзия към близостта на острова до турския бряг.

Главният редактор на турския вестник „Милиет“, Йозай Сендир, обсъди сценарии, включващи Гърция, Израел и Кипър, които заговорничат срещу Турция.

Междувременно турската военна активност в Егейско море продължава. Четири изтребителя F-16, снабдени с оръжия, извършиха 10 нарушения на гръцкото национално въздушно пространство в петък, главно между Лесбос и Хиос, като два инцидента доведоха до противопоставяне с гръцки самолети, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Зетят на Ердоган: Турция никога няма да се откаже от „Синята родина“

Гръцко-турските отношения: Защо сега ситуацията е непредсказуема?

Константинос Филис е доцент в Американския колеж на Гърция и директор на Института по глобални въпроси, коментира пред гръцкото издание Kathimerini, че гръцко-турските отношения са естествено конкурентни поради редица исторически, географски и геополитически причини. "От 1974 г. насам, по-специално, и до наши дни, те са белязани от редуващи се периоди на напрежение и относително спокойствие, диалог и отчуждение, готовност за търсене на решения и непримиримост, сътрудничество и съперничество", смята той.

Според него обаче те сега отново са навлезли във фаза на потенциално управление на кризи – на фона на неактивни ключови канали за комуникация. "Този път обаче международната среда е различна и по-непредсказуема", смята още доцентът. ОЩЕ: Турция обяви защитени морски зони. Гърция отвърна: Това е незаконно