Официално: Манчестър Сити победи Юнайтед по нечестен начин - обявиха гола на Холанд за нередовен

Първото дерби на Манчестър за сезона бе решено по много спорен начин. Отборът на Сити победи Юнайтед с минимален успех от 1:0 благодарение на гол на Ерлинг Холанд в 60-а минута. Норвежецът отклони центриране на Йошко Гвардиол, което премина линията и влезе в мрежата на градските съперници. Останаха сериозни впечатления, че попадението трябва да бъде отменено, тъй като при подаването Енцо Фернандес се намираше в минимална позиция на засада.

Обявиха гола на Холанд срещу Ман Юнайтед за нередовен

Аржентинецът не игра с топката, но движението му го отведе активно към нея и привлече вниманието на защитника на Юнайтед Лисандро Мартинес. ВАР прегледа отново инцидента и провери за възможна засада, но голът за "гражданите" беше зачетен. При това обаче видеореферът оцени само движението на Холанд и, за разлика от Фернандес, той не се намираше в зоната, подлежаща на санкция. Само няколко часа след финалния съдийски сигнал Английската съдийска организация "Pro Ref" призна за грешка в преценката от страна на съдийския екип, воден от рефера Майкъл Оливър. ВАР трябваше да изпрати Оливър до монитора край терена, за да може той поне да прецени инцидента от нов ъгъл.

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Сити обаче успя да запази минималната преднина и да вземе трите точки. "Небесносините" останаха с 10 души още в началото на мача след нарушение за грубо поведение на Фил Фоудън и играха с човек по-малко в продължение на повече от 70 минути. Футболистите на Юнайтед не успяха да се възползват от численото си предимство, като им липсваше креативност през целия мач, особено в атака. Най-голямата им възможност за първото полувреме дойде от статично положение, но отличното изпълнение на Маркъс Рашфорд от пряк свободен удар се удари в левия стълб.

След подновяването на играта стълбът отново попречи на Юнайтед, този път с милиметри, като Коби Мейну не успя да вкара. "Червените дяволи" най-накрая започнаха да навлизат в мача, когато Холанд, който дотогава бе почти незабележим, отбеляза с безмилостна ефективност. В резултат на това Манчестър Сити все още има безупречен баланс от четири победи в четири мача и заема второто място зад шампиона Арсенал, тъй като е допуснал с един гол повече. Юнайтед, от своя страна, е на 13-то място с четири точки.

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Pro Ref has admitted an 'error of judgement' in awarding Manchester City's winner at Manchester United in their 1-0 victory at Old Trafford.



Erling Haaland's goal was initially disallowed for offside on the pitch before VAR overturned the decision. pic.twitter.com/ZF76Qwz4Ib — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 13, 2026