"Колата беше тотално счупена": Никола Цолов шокира с признание след Гран При на Испания

Българският пилот Никола Цолов преживя много тежък уикенд за Гран При на Испания на градската писта в Мадрид. Той не завърши спринтовата надпревара, след като се удари в стената и катастрофира. В неделното състезание се движеше на 5-а позиция, но в един от завоите бе изблъскан и получи повреда по колата. Цолов продължи да се движи добре, но проблемите по болида му постепенно го изтласкаха назад, като в рамките на последната обиколка той потъна на последната позиция.

Цолов с признание след трудния уикенд в Мадрид

След края на надпреварата Цолов даде специално интервю пред Диема Спорт, в което призна за трудностите с управлението на колата в заключителните етапи. Той разкри, че болидът му е бил счупен и от двете страни, което го направил невъзможен за каране: "Беше реално невъзможно за каране. Аз си мислех, че трябва да вляза в бокса. Не исках да се предам толкова лесно от това състезание, но за жалост колата беше тотално счупена и отпред, и отзад. И беше почти невъзможно за каране. Също така тотално разрязана предна лява гума. Аз не можах да спирам. Да завивам не можех, но това беше най-лесното, така да се каже. Спирачките угаснаха, температурата падна, и тогава всичко беше от по-зле, по-зле."

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Цолов призна, че е имало и опасни моменти: "Наистина беше много опасно в хода на състезанието, но аз просто исках да завърша и да не се предам. Не знам как и завърших състезанието, честно казано. С такива тежки уикенди се надявам след това да следва нещо много по-добро. И всяко лошо за добро. Ако така гледам към ситуацията, това е, може би, единственото позитивно, за което мога да намеря като думи в момента."

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