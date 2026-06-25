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От Скопие до Йерусалим: Македонски кмет вече е хаджия (СНИМКА)

25 юни 2026, 13:54 часа 531 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Орце Ѓорѓиевски - Orce Gjorgjievski
От Скопие до Йерусалим: Македонски кмет вече е хаджия (СНИМКА)

Скопският кмет Орче Георгиевски използва посещението се помоли на Божия гроб в Йерусалим и на практика стана хаджия,като той заговори за "проговаряне на душата". "Посещение на Гроба Господен, в Йерусалим, Светата земя. Момент, в който човек замлъква, а душата проговаря. Най-възвишеното чувство, което не може да се опише с думи. Бог е любов!", написа Георгиевски в социалната мрежа "Фейсбук", предаде македонската медия "Фокус".

Какво прави там?

Кметът на Скопие участва в международния панаир MUNI EXPO в Тел Авив, Израел.

Става въпрос за най-голямото и престижно ежегодно международно събитие в Израел, посветено на иновациите в местното самоуправление и управлението на смарт градове (Smart Cities).

Форумът се организира от Федерацията на местните власти в Израел и събира на едно място хиляди кметове, общински лидери, урбанисти и технологични експерти от целия свят.

В тази връзка Георгиевски обяви, че събитието, на което присъстват представители на градове, институции и компании от няколко държави, е обмен на опит и съвременни решения за по-ефективно функциониране на местните власти.

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Георгиевски подчерта, че Скопие трябва да прилага най-добрите световни практики в областта на цифровите услуги, общинското управление и управлението на кризи, пише още македонската медия. ОЩЕ: Мицкоски направи нощна обиколка на Скопие с новия кмет: Отидоха на лунапарк (ВИДЕО и СНИМКИ)

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Скопие Йерусалим Божи гроб Република Северна Македония Орче Георгиевски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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