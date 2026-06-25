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12 българи са задържани в Северна Македония

25 юни 2026, 14:24 часа 407 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
12 българи са задържани в Северна Македония

12 български граждани са били задържани при полицейски контрол, извършен на строителен обект в Тетово, съобщи македонската медия skopjeinfo, позовавайки се на Дирекция „Вътрешни работи“ в Тетово. Задържането е станало в сряда  около 15:15 ч. Служители на реда са извършили контрол в строящ се обект на улица „Тодор Циповски Мерджан“, където са установили 12 български граждани на възраст от 34 до 66 години, работещи на обекта, става ясно от информацията.  

Каква е причината за задържането?

Македонските власти твърдят, че лицата са имали "нерегламентиран и нерегистриран престой на територията на страната", пише в медията. 

От Държавната полиция в Тетово съобщиха, че всички лица са задържани в полицейското управление в Тетово за по-нататъшни производства и след пълното документиране на случая, срещу тях ще бъдат внесени съответните документи съгласно Закона за чужденците. ОЩЕ: Българска бизнес експанзия в Северна Македония: Възкресяват известен ски курорт

Припомняме, че през февруари 2023 г. с глоба от 300 евро, експулсиране и 3 години забрана за влизане в страната получиха трима български граждани, които бяха задържани на граничен пункт "Деве баир". Разпореждането бе на съда в Крива паланка.

Българските граждани са привлечени към наказателна отговорност за извършено според македонската власт нарушаване на обществения ред и спокойствие, състоящо се от унизителни думи към полицейските служители и опит за нападение срещу тях. ОЩЕ: Задържаните вчера българи са с "черен печат" за Северна Македония (ВИДЕО)

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задържани българи Тетово Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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