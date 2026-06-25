Станало е на гробищата: Пребиха до смърт бивш политик в Хърватия

51-годишният бивш общински съветник в Хърватия Милан Драча е починал във вторник в болница в Задар в резултат на наранявания, получени малко преди полунощ при бой на гробищата в покрайнините на града, съобщи хърватската медия "Индекс". Полицейското управление в Задар е получило сигнал за бой между двама мъже във вторник в 23:44 ч. местно време. При пристигането си на мястото, служителите са открили ранен мъж на земята.

На Драча е оказана медицинска помощ на място, където е установено, че е тежко ранен. Той е транспортиран с линейка до Многопрофилната болница в Задар, където е починал през нощта

Има задържан

По подозрение в извършване на престъплението убийство, 29-годишният хърватски гражданин е предаден снощи на надзирателя по задържането в полицейското управление в Задар.

Полицейски служители от полицейското управление Задар с аванпост Нин, в сътрудничество с полицейски служители от служба „Криминална полиция“, са провели криминално разследване срещу 29-годишният мъж.

Тест за алкохол е установил наличието на алкохол в организма му.

Кой е бившият политик?

Драча не беше член на HDZ в продължение на години, след като я остави недоволен от някои от процесите на партията. За да си осигури мнозинство в Общинския съвет, HDZ го назначи като сръбски кандидат в листата на малцинството, като по този начин донесе допълнителен мандат на партията. Драча често подчертаваше специфичната си идентичност публично: той се обявяваше за сърбин по националност, а освен това беше дългогодишен член на HDZ и доброволец в Отечествената война. ОЩЕ: Политическо убийство в Косово: Намериха труп на кандидат-депутат