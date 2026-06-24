Външно отговори на Скопие: Не сме разпространявали информация за пътуването на семейството на Мицкоски

Министерството на външните работи не е разпространявало дипломатическа нота или друга официална кореспонденция, свързана с посещението в България на членове на семейството на официален представител на друга държава. Това посочват от МВнР в отговор на въпрос на БТА във връзка с изявление на министъра на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски. На пресконференция днес Муцунски заяви, че очаква от България извинение и обяснение за "публичното оповестяване на дипломатическа нота" с информация за членове на семейството на Християн Мицкоски, пътували до българския курорт Пампорово.

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Информацията, която през последните дни се разпространява в публичното пространство, се отнася до вербална нота от 6 януари 2026 г. и засяга отдавна отминали събития, обясниха от МВнР. Към настоящия момент тази информация не може да бъде възприемана като основание за заключения, че съществува непосредствена опасност за сигурността на граждани на България или на друга държава, добавиха от министерството. МВнР отдава изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и спазва стриктно установените международни правила и практики в тази област, се казва още в отговора на българското външно министерство.

Защо точно сега?

Скандалът в югозападната ни съседка избухна, след като медиите в Северна Македония усилено започнаха да разпространяват притеснението на премиера Мицкоски във връзка с публикуваната дипломатическа нота относно посещението на част от семейството му при роднини в България през януари 2026 г. Безспорно това е неприятен инцидент. Дипломатическата кореспонденция, въпреки че не попада в списъка с информация представляваща държавна тайна и не е обект на защита по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, не бива да става публично достояние.

Впечатление обаче прави, че Мицкоски и медиите в РСМ реагираха на тази информация точно една седмица след нейното публикуване и няколко дни, след опожаряването на дипломатическите автомобили в Скопие. Измина точно една седмица и от приемането на доклада на Европейския парламент за напредъка на РСМ към Европейския съюз, но за оценките и препоръките в него, Мицкоски все още запазва мълчание. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Още по-впечатляващо е, че премиерът Мицкоски използва този неприятен инцидент, още преди да е ясно, как и откъде точно е стигнал до медиите, за да отправя крайни оценки за България и да представя влошените отношения между двете страни като резултат от „радикализацията“ на позициите на страната ни. Този термин по отношение на България, Мицкоски използва за пореден път с цел да отклони вниманието и да оправдае блокираната от самия него европейска интеграция и влошаващото се социално-икономическо положение.

В действителност, достъп до дипломатическата нота са имали както българските институции, които са я получили, така и посолството на Северна Македония в София и Министерство на външните работи и търговията в Скопие.

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В своите изказвания Мицкоски подчертава, че се тревожи за безопасността на семейството си. Интересен факт е, че искането в нотата за безпроблемно пътуване на част от семейство Мицкоски на зимна почивка в България се отнася за изминал преди шест месеца период. От изказването на премиера не става ясно дали тогава той се е притеснявал или се притеснява за бъдещите си почивки в България. Възможно е да е планувал почивка на Българското Черноморие.

Безпокойство или стратегия?

При така развилата се ситуация възниква логичният въпрос: Мицкоски наистина се ли се притеснява, че може да се случи нещо лошо на семейството му отсега за преди шест месеца, или е поредната неумела стратегия за разсейване на общественото мнение и насаждане на омраза към България с цел бягане на отговорност от растящото в страната недоверие в управлението. ОЩЕ: Заради България: Мицкоски се обърна към НАТО с тревога за семейството си