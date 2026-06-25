Нов в Левски: Искам да ме запомнят като „магичният анголец“ (ВИДЕО)

Едно от новите попълнения на Левски това лято вече впечатлява феновете на „сините“ с представянето си за тима на Хулио Веласкес по време на подготвителния лагер, който се провежда в Правец. Става въпрос за фланговия футболист Давид Кусо. Крилото има вече два гола на сметката си, след като се разписа в контролите с Академик Свищов и Етър Велико Търново.

Кусо даде дълго интервю за клубните канали на Левски, в което говори за преминаването си при „сините“, кариерата му до момента и мечтата му един ден да стигне до националния отбор на неговата родина. Крилото допълни, че се надява да бъде запомнен от феновете на столичани като „магичният анголец“.

„Левски е добра витрина, за да стигна до националния отбор на Ангола“

„За мен трансферът в Левски е голяма възможност и чувството е невероятно. Определено е гордост да съм първият анголец, който играе в Левски. За мен е огромно щастие да мога да представлявам моята страна в клуб като Левски. Роден съм в столицата на Ангола – Луанда. Аз съм такъв човек и така съм възпитан, дори и в трудните моменти да съм усмихнат. По този начин бях посрещнат и в съблекалнята на Левски и от всички в клуба. Усетих това и от феновете. Чувствам се много добре“.

„Говоря английски и говоря малко френски. Пристигнах в Португалия много малък, на 15 години. За нещастие нещата не се получиха така, както ми се искаха на мен. След този период на 18 години се озовах в Шавеш. Там се развих от юноша до първия отбор. В личен план израснах като човек. По-добре се чувствам като нападател. Всичко може да очаквате от мен“.

„Левски за мен е възможност да израсна като футболист и като личност. От първия ден, когато разбрах, че Левски проявява интерес към мен, знам къде идвам. Знам, че това е място с поставени цели. В лицето на ръководството и моите колеги от съблекалнята, виждам хора, които знаят какво искат да постигнат. Отбор и клуб, който знае какво трябва да направи. Мисля, че всички заедно имаме сили да постигнем високи цели и да бъдем щастливи“, продължи той.

„Левски е добра витрина, за да стигна до националния отбор на Ангола. Мисля, че Левски е точният клуб, където мога да израсна. В Шампионска лига ни предстоят трудни мачове, в които ще се изисква много от нас. Ако работим здраво и вярваме в нашите сили, може да постигнем много. Бих искал да бъда запомнен от феновете на Левски като „магичният анголец“, заяви Дейвид Кусо.

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