Спорт:

Нов в Левски: Искам да ме запомнят като „магичният анголец“ (ВИДЕО)

25 юни 2026, 14:29 часа 492 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Левски
Нов в Левски: Искам да ме запомнят като „магичният анголец“ (ВИДЕО)

Едно от новите попълнения на Левски това лято вече впечатлява феновете на „сините“ с представянето си за тима на Хулио Веласкес по време на подготвителния лагер, който се провежда в Правец. Става въпрос за фланговия футболист Давид Кусо. Крилото има вече два гола на сметката си, след като се разписа в контролите с Академик Свищов и Етър Велико Търново.

Кусо даде дълго интервю за клубните канали на Левски, в което говори за преминаването си при „сините“, кариерата му до момента и мечтата му един ден да стигне до националния отбор на неговата родина. Крилото допълни, че се надява да бъде запомнен от феновете на столичани като „магичният анголец“.

„Левски е добра витрина, за да стигна до националния отбор на Ангола“

„За мен трансферът в Левски е голяма възможност и чувството е невероятно. Определено е гордост да съм първият анголец, който играе в Левски. За мен е огромно щастие да мога да представлявам моята страна в клуб като Левски. Роден съм в столицата на Ангола – Луанда. Аз съм такъв човек и така съм възпитан, дори и в трудните моменти да съм усмихнат. По този начин бях посрещнат и в съблекалнята на Левски и от всички в клуба. Усетих това и от феновете. Чувствам се много добре“.

„Говоря английски и говоря малко френски. Пристигнах в Португалия много малък, на 15 години. За нещастие нещата не се получиха така, както ми се искаха на мен. След този период на 18 години се озовах в Шавеш. Там се развих от юноша до първия отбор. В личен план израснах като човек. По-добре се чувствам като нападател. Всичко може да очаквате от мен“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Даниел Боримиров Давид Кусо

„Левски за мен е възможност да израсна като футболист и като личност. От първия ден, когато разбрах, че Левски проявява интерес към мен, знам къде идвам. Знам, че това е място с поставени цели. В лицето на ръководството и моите колеги от съблекалнята, виждам хора, които знаят какво искат да постигнат. Отбор и клуб, който знае какво трябва да направи. Мисля, че всички заедно имаме сили да постигнем високи цели и да бъдем щастливи“, продължи той.

„Левски е добра витрина, за да стигна до националния отбор на Ангола. Мисля, че Левски е точният клуб, където мога да израсна. В Шампионска лига ни предстоят трудни мачове, в които ще се изисква много от нас. Ако работим здраво и вярваме в нашите сили, може да постигнем много. Бих искал да бъда запомнен от феновете на Левски като „магичният анголец“, заяви Дейвид Кусо.

ОЩЕ: Наслаждавайте се на Мондиал'26! Истинските ценители гледат Първа лига, където няма и ден без интрига!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски фенове на Левски Давид Кусо
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес