Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

САЩ удължиха санкционна мярка срещу Северна Македония: Има ли общо със "Сръбски свят"?

25 юни 2026, 13:17 часа 431 прочитания 0 коментара
Снимка: europeanwesternbalkans.com
САЩ удължиха санкционна мярка срещу Северна Македония: Има ли общо със "Сръбски свят"?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи с още една година извънредното положение в Северна Македония, свързано със Западните Балкани, предаде македонското издание "Икономика и бизнес", позовавайки се на съобщение във Федералния регистър. Мярката се прилага за лица и групи, които подкрепят екстремистко насилие в региона, както и дейности, които възпрепятстват прилагането на мирните споразумения в Босна и Херцеговина, Косово и Северна Македония.

В документа се споменава и Охридското рамково споразумение от 2001 г.

Вашингтон оценява, че все още има обстоятелства, които налагат удължаване на извънредното положение и механизмите за санкции, свързани със Западните Балкани.

Този механизъм се използва от Белия дом единствено като правно основание за налагане и поддържане на икономически санкции. Без това формално удължаване, американското правителство няма законово право да блокира банкови сметки или да налага забрани за пътуване на определени лица.

Какво не е наред в Северна Македония?

Припомняме, че в резолюцията на Европейския парламент за Северна Македония беше отбелязано сръбското влияние в югозападната ни съседка и "Сръбски свят". В резолюцията се отбелязва със загриженост все по-силните връзки между Северна Македония и правителството на Сърбия, което следва нелиберална програма. Европарламентът изразява загриженост относно популяризираните в региона послания, които поставят под въпрос суверенитета и териториалната цялост на държавите, включително т.нар. „Сръбски свят“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Именно в концепцията "Сръбски свят" Косово и Метохия се разглеждат като сръбски. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Припомняме също и протестите на албанстите студенти, които които настояваха да се явят на адвокатския изпит на албански език. Около въпроса се създаде напрежение срещу властта в Скопие заради действията на Тимчо Муцунски от правителството на Християн Мицкоски да извика извънредния и пълномощен посланик на Албания в Северна Македония Деньон Междани, за да му отправи устно възражение във връзка с изявленията му за протеста на албанските студенти.

Албанците обаче имат повече права след 2001 г., когато се сключва така наречното Охридско споразумение и те са включени в македонската конституция. ОЩЕ: "Национален позор": Мицкоски разгневи албанците и те скочиха срещу "Сръбски свят" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Западни Балкани САЩ извънредно положение Северна Македония сръбски свят
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес