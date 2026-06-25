САЩ удължиха санкционна мярка срещу Северна Македония: Има ли общо със "Сръбски свят"?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи с още една година извънредното положение в Северна Македония, свързано със Западните Балкани, предаде македонското издание "Икономика и бизнес", позовавайки се на съобщение във Федералния регистър. Мярката се прилага за лица и групи, които подкрепят екстремистко насилие в региона, както и дейности, които възпрепятстват прилагането на мирните споразумения в Босна и Херцеговина, Косово и Северна Македония.

В документа се споменава и Охридското рамково споразумение от 2001 г.

Вашингтон оценява, че все още има обстоятелства, които налагат удължаване на извънредното положение и механизмите за санкции, свързани със Западните Балкани.

Този механизъм се използва от Белия дом единствено като правно основание за налагане и поддържане на икономически санкции. Без това формално удължаване, американското правителство няма законово право да блокира банкови сметки или да налага забрани за пътуване на определени лица.

Какво не е наред в Северна Македония?

Припомняме, че в резолюцията на Европейския парламент за Северна Македония беше отбелязано сръбското влияние в югозападната ни съседка и "Сръбски свят". В резолюцията се отбелязва със загриженост все по-силните връзки между Северна Македония и правителството на Сърбия, което следва нелиберална програма. Европарламентът изразява загриженост относно популяризираните в региона послания, които поставят под въпрос суверенитета и териториалната цялост на държавите, включително т.нар. „Сръбски свят“.

Именно в концепцията "Сръбски свят" Косово и Метохия се разглеждат като сръбски. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Припомняме също и протестите на албанстите студенти, които които настояваха да се явят на адвокатския изпит на албански език. Около въпроса се създаде напрежение срещу властта в Скопие заради действията на Тимчо Муцунски от правителството на Християн Мицкоски да извика извънредния и пълномощен посланик на Албания в Северна Македония Деньон Междани, за да му отправи устно възражение във връзка с изявленията му за протеста на албанските студенти.

Албанците обаче имат повече права след 2001 г., когато се сключва така наречното Охридско споразумение и те са включени в македонската конституция. ОЩЕ: "Национален позор": Мицкоски разгневи албанците и те скочиха срещу "Сръбски свят" (ВИДЕО)