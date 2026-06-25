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Опасно за плуване: Гърция призна за замърсени плажове

25 юни 2026, 8:36 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Опасно за плуване: Гърция призна за замърсени плажове

Не само България, но и съседна Гърция има проблем със замърсяване по крайбрежието си. Оказа се, че част от плажовете в област Атика в Гърция са със замърсена вода. Поради тази причина властите отправиха официална препоръка там да не се влиза в морето.

Властите в южната ни съседка публикуваха списък с 29 плажа в областта, които не са подходящи за плуване и местните, както и туристите, трябва да ги избягват.

Туристите да се насочат към други плажове

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След сравняване на качеството на водата през май и юни се отчитат високи стойности на наличие на бактерии, сочи информация на Центъра за екологични проучвания.

Източник: iStock

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Така например в района на Порто Рафти, в източната част на Атика, замърсяването е най-силно. В района на Пирея и Пальо Фалиро водата също не е подходяща за плуване, показват проучванията на еколозите.

Гръцкото министерство по околната среда публикува на сайта си пълния списък с проблемните плажове, предаде БНР.

Властите препоръчват жителите на Атика, както и туристите, да посещават други плажове, където водата не е замърсена и са безопасни.

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Отговорните органи разследват причините за замърсяването на посочените плажни ивици.

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Плажове Гърция Замърсена вода замърсяване на водата туризъм
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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