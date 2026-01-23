Откриха най-старата печатна книга в Хърватия

Пазителят на манастира „Свети Франциск“ в Задар, Южна Хърватия – отец Стипе Носич, е открил преди три дни най-старата инкунабула в Хърватия, която дълго време се смяташе за изгубена, и обяви откритието си на обществеността в Задар днес, предаде хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1. Инкунабули са се наричали първите печатни книги, издавани в Европа от началото на книгопечатането до 1 януари 1501 г. Те са в малки тиражи, обикновено от 100 до 300 екземпляра, а оцелелите до днес са редки, предаде БТА.

"Сред стотината инкунабули, които се намират в нашите францискански манастири, тази е най-старата и представлява фрагмент само от четири страници от латинския текст на Библията (Вулгата), отпечатан в Майнц през 1462 г. в печатницата на Йоханес Фуст и Петер Шьофер", каза отец Носич, цитиран от Ен1. Той обясни, че двата листа, отпечатани върху пергамент в манастирската библиотека, са регистрирани през 1916 г. от антикваря и библиофил Ернст Филип Голдшмит от Виена.

"Тази инкунабула е спомената и от Йосип Бадалич в книгата му "Инкунабули в Народна република Хърватия" със сигнатурата на библиотеката на Свети Франциск (I-8). Шиме Юрич и Ватрослав Фъркин също са писали за инкунабулата през 1985 и 1990 г., но не е известно дали действително са я виждали", обясни още Носич.

Той посочи, че францисканците, които живеят в манастира на Свети Франциск в Задар през последните двадесет години, също не са знаели къде се намира тя. "Ето защо задарските реставратори са записали в инвентара на манастирското изкуство, по който са работили през 2010 г., че тя липсва", добави Носич.

Намерените фрагменти съдържат пасаж от пророк Амос и страница от Евангелието на Марк, с ръчно рисувани инициали в черно и червено, което е характерно за най-ранните печатни книги. "Всъщност няма цена за тази инкунабула. Тя е безценна за хърватската култура, защото е посочена навсякъде като най-старата печатна книга в Хърватия", заключава отец Носич.