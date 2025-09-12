Войната в Украйна:

Безценен извор на знание: Излезе от печат „Македонски алманахъ“

Онези читатели, които живо следят македонския въпрос, ще са щастливи да научат, че на книжния пазар вече е богатото илюстровано фототипно и ювелирно бижю „Македонски алманахъ“. То излиза по повод 85-годишнината от оригинала, издаден през 1940 г. 

Книгата вече e достъпна благодарение на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада, Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“, издателска къща "ТАНГРА", както и с подкрепата на много организации и частни дарители.

“Една безценна историческа книга получи нов живот! През 1940 г. в Индианаполис, САЩ, излиза „Македонски алманах“ – мащабен труд с енциклопедичен характер, издание на Македонската патриотична организация (МПО), подготвено от изтъкнатия общественик и деец Петър Г. Ацев. В него са събрани исторически, географски, културни и обществени сведения за региона на Македония и за македонските българи, емигрирали в САЩ и Канада. Алманахът е своеобразна илюстрована енциклопедия, която отразява живота и стремежите на нашите сънародници отвъд океана, както и тяхната дълбока връзка с корените, традициите и духовността на българите от края на 19-ти и първата половина на 20-ти век”, написа в своя профил във Facebook генералният ни консул в Чикаго Светослав Станков. 

Той разказва още, че алманахът съхранява паметта за делото на десетки хиляди македонски българи в Америка и предава на следващите поколения свидетелство за тяхната любов към родината и непрекъснатата им борба за съхраняване на българския дух. “Като генерален консул на България в Чикаго имам честта и радостта да споделя с Вас това ново фототипно издание – символ на връзката между миналото и настоящето и ярко доказателство за ролята на българската емиграция в Северна Америка за съхраняване на нашата историческа памет и национална идентичност”, посочва още Станков. 

Предговорът на книгата е дело на доц. д-р Александър Гребенаров и  доц. д-р Наум Кайчев. Може да го прочетете тук, а поръчки на луксозното издание имате възможност да направите на сайта на ТАНГРА ИК.

Румен Скрински
