Спорт:

Палми със сняг: Гръцки остров е зимна приказка (САТЕЛИТНА СНИМКА - ВИДЕО)

02 януари 2026, 13:05 часа 690 прочитания 0 коментара
Палми със сняг: Гръцки остров е зимна приказка (САТЕЛИТНА СНИМКА - ВИДЕО)

Впечатляващо сателитно изображение от европейския спътник Sentinel-2 показва целия гръцки остров Лемнос (Лимнос) в Северното Егейско море покрит със сняг. За събитието съобщи гръцкото издание Kathimerini. Изображението е заснето в четвъртък, като гръцката медия уточнява, че снежната покривка на острова е необичайно явление за региона. Оказа се дължи на обилните снеговалежи, които паднаха на много острови в Северно Егейско море от вечерта на 31 декември и които продължиха до ранните часове на Нова година, съобщиха властите и метеоролозите.

Въпросният остров Лемнос е бил именно в центъра на бурята, където минусовите температури, съчетани със сняг, са покрили острова изцяло в бяло, съобщи метеорологичният екип на Националната обсерватория в Атина. ОЩЕ: Ферибот спешно евакуира дете от гръцки остров

Зимна приказка на острова

Може и да сме свикнали да свързваме гръцките острови с летни и морски преживявания, пясък и слънце, но природата тези дни е решила нещо съвсем друго и е превърнала острова в зимна приказка.

Това може да се види във видео, разпространено в социалната платформа Х. Наистина е необичано да се видят палми, покрити със сняг, докато потребителите определят гледката като магична на фона на морето. ОЩЕ: Първият сняг дойде и в Гърция (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция Зимна приказка сняг снежна буря море палма Лемнос
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес