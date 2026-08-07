Партията на Мицкоски с мрачна прогноза за френското предложение и българите

Нито ще бъде прието френското предложение, нито ще има отстъпки от вече установени позиции. Мястото на Северна Македония е в Европейския съюз като равноправен член и уважаван равноправен партньор, със запазено национално достойнство и характеристики на националната идентичност“, се казва в реакцията на партията на Християн Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ, предаде "360 степени".

Повод за позицията са думи на политика от опозиционната СДСМ Андрей Жерновски, който според ВМРО-ДПМНЕ упорито настоява за темата и разпространява истерия, че се водят тайни преговори по пътя на европейската интеграция на страната, въпреки че това било отречено от компетентните институции. ОЩЕ: Тайни разговори: Муцунски лобира срещу България, страх го е от провал

Жерновски повтори в телевизионно участие, че изявленията на представителите на правителството са доказателство, че се водят тайни преговори по европейския път на страната и че правителството се готви да приеме френското предложение, което от две години представя като вредно за Северна Македония.

Вписването на българите в македонската конституция се разглежда като предателство

„Заедно с народа, ВМРО-ДПМНЕ ще победи такива предатели в СДС. Предателствата на СДС под ръководството на Зоран Заев, които сега са верни поддръжници на Филипче, като Жерновски, са все още пресни и това никога няма да бъде забравено", добавиха от партията.

Отдавнашна теза на формацията на Мицкоски е, че френското предложение, с което Скопие се съгласи да впише българите в македонската конституция, е национално предателство. ОЩЕ: Политик от Скопие: Вписването на българите е национално предателство за Мицкоски, защото той работи за Сърбия