Не просто демонстрация на влияние: Вучич си присвои македонската църква

"Сръбската църква е една и съща. Тя е една и съща в „Мрконич, Пирот, Сидни, Скопие, Франкфурт, Мелбърн и всяко друго място по света“. Това заяви сръбският президент Александър Вучич от Мрконич Град, където се проведе възпоменателен събор в памет на жертвите на операция „Буря“, предаде църковната македонска медия religija.mk. Той изтъкна, че литургиите в Черна гора през 2020 г. са започнали, когато „някои са искали да създадат православна църква в Черна гора, само за да заличат „сръбската““.

Изявлението на Вучич беше направено в контекста на факта, че в Сръбската църква съществуваха „полицентрични идеи“, тоест идеи за федерализиране и конфедерализиране на Сръбската православна църква. „Това е смърт за сръбския народ, това е смърт за Сръбската църква“, каза Вучич. Коя църква в Скопие е сръбска? Вучич не обясни коя църква в Скопие е същата като Сръбската православна църква.

Сръбска църква на рекламен билборд в Скопие

Припомняме, че новия рекламен билборд на македонската столица наред с кулата Скопско кале, Каменния мост на река Вардар, каньона Матка, Старата скопска чаршия и паметника „Воин на кон“,, представя и сръбският храм в Белград "Свети Сава". Отвъд нелепостта на петокрак кон, което по-късно беше поправено, - прави впечатление, че на билборда е изобразен храма на "Свети Сава" от Белград, което е още едно доказателство за ширещия се "Сръбски свят" - констатация на Европейския парламент в доклада за напредъка на Северна Македония към ЕС.

Това не е първият път, в който покровителят на сърбите св. Сава е изобразен на билбордове в Северна Македония. През януари в югозападната ни съседка се появиха билбордове за Дните на Свети Сава. С тях се похвали не кой да е, а вицепремиерът тогава по междуобщностните въпроси и сръбски агент Иван Стоилкович в социалната мрежа "Фейсбук". Сега същият е повишен като министър на местното самоуправление. ОЩЕ: Дръж се, земьо! Конят е с 5 крака: Билборд в Скопие взриви от смях мрежата (ВИДЕО)