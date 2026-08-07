Шок в топ туристическа дестинация: 8 жени за 20 дни са били изнасилени на гръцки остров

Сериозен ръст на сигналите за сексуално насилие в разгара на туристическия сезон предизвиква шок в Закинтос. За 20 дни 8 жени са се оплакали от посегателства, съобщават гръцки медии.

Болницата на гръцкия остров е подложена на огромен натиск ежедневно, тъй като Спешното отделение приема над 200 пациенти всеки ден, предимно туристи. Според президента на Общогръцката федерация на служителите в държавните болници (POEDIN) Михалис Янакос, освен оплакванията за сексуално насилие, персоналът работи на предела на възможностите си поради увеличеното натоварване.

Според Общогръцката федерация на служителите в държавните болници властите в Гърция са силно притеснени, след като 8 жени туристки са потърсили медицинска помощ в Многопрофилната болница на Закинтос от 15 юни насам, твърдейки, че са били изнасилени.

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Федерацията твърди, че това е значителен ръст на този вид престъпления в сравнение със същия период на миналата година, когато са били регистрирани само 2 подобни случая.

Според президента на POEDIN Михалис Янакос всяка предполагаема жертва е получила медицинска помощ, а гръцката полиция и съдебните власти са били незабавно информирани. Служителите на болницата са извършили и необходимите съдебномедицински и гинекологични прегледи в съответствие с официалните процедури.

Янакос допълнително твърди, че не са последвали наказателни преследвания, тъй като жените не са идентифицирали предполагаемите извършители, нито са подали официални жалби.

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Болницата изнемогва

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Разкритията идват в момент, когато болницата на Закинтос преживява един от най-натоварените си туристически сезони през последните години. Според POEDIN спешното отделение лекува над 200 пациенти всеки ден, като приблизително 80% са чуждестранни туристи, много от които от популярния курортен район Лаганас.

В допълнение към съобщените случаи на сексуално насилие, лекарите се справят с голям брой наранявания от катастрофи с ATV, алкохолни интоксикации и други спешни случаи, свързани с туризма, което оказва изключителен натиск върху болничния персонал. Ръководството на лечебното заведение вече е изправено пред недостиг на специалисти през пиковия летен сезон.

Според POEDIN ситуацията е доказателство за нарастващия натиск върху здравните услуги в основните туристически дестинации на Гърция, където болниците трябва да обслужват хиляди сезонни посетители, докато работят с ограничени ресурси.

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