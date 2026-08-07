European Supermarket Magazine: Български магазин е сред най-добрите супермаркети в Европа

Български супермаркет е сред най-добрите в Европа според авторитетното ритейл издание Supermarket Magazine (ESM). Това е BILLA магазинът на бул. „Владимир Вазов“ №20 в София. Филиалът, който премина мащабна реконструкция на стойност над 2 млн. евро през 2025 г. беше отличен от водещото европейско издание за тенденциите в развитието на модерната търговия. Сред неговите предимства бяха изтъкнати богатия асортимент от свежи продукти, удобството при пазаруване и отличаващи го решения като собствени транжорна и пекарна.

„Това признание от ESM е оценка не само за конкретния магазин, но и за начина, по който BILLA България развива своите супермаркети. За нас модерният магазин е място, в което хората могат да открият качествена храна, традиционен вкус, на който могат да се доверят и решения, които улесняват ежедневието им“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Традицията на прясно приготвената храна – в сърцето на магазина

BILLA е единствената търговска верига в България със специално обучени пекари, които ежедневно замесват и изпичат на място различни видове хляб и закуски. Услугата е достъпна в 17 обекта на веригата, сред които е и този на бул. „Владимир Вазов“.

Магазинът се отличава и със собствената транжорна за свинско месо, в която по BILLA рецепти се подготвят месни заготовки и разнообразни продукти – от шишчета, кайма и различни видове наденици до кюфтета, кебапчета и други специалитети.

Повече български продукти и близо 9000 артикула

След реконструкцията магазинът предлага по-удобно разпределение на пространството и обогатен асортимент от близо 9000 продукта. Сред тях са свежи плодове и зеленчуци от програмата BILLA Градини, прясно месо със 100% български произход от „Българска ферма“, както и продукти от собствените марки на компанията – Clever, BILLA, BILLA Premium, Nice Bites, Grill Party и други.

Устойчивост на фокус

Филиалът на бул. „Владимир Вазов“ №20 спечели сериозно конкурентно предимство и с устойчивите решения за опазване на околната среда. BILLA е единствената търговска верига в България, която реализира проект за изграждане на т. нар. „кар порт“ фотоволтаични системи върху паркингите на своите филиали. Такава е инсталирана и на територията на отличения магазин и в комбинация с индустриална батерия осигурява над 30% от необходимата енергия от чисти източници.

В допълнение на това, всички хладилни инсталации използват въглероден диоксид, а не фреон, в магазина е внедрена система за управление и пестене на вода, а цялото осветление е енергоспестяващо. Всички етикети в магазина са електронни, което спестява тонове хартия годишно.