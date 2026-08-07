Първо изравяха гробовете им, днес се молят за тях: Сръбски епископ почете героите ни от Илинден в Северна Македония

Докато в миналато сърбите са изравяли и осквернявали гробовете на български герои - на връх Илинден тази година, когато в България и в Северна Македония се почитат загиналите в Илинденско-Преображенското въстание, в манастира „Покров на Пресвета Богородица“ и „Свети Леонтий Йерусалимски и Струмишки“ в македонското село Водоча е отслужена архиерейска литургия в съслужение с архиерей от Сръбската православна църква. За случая от 2 август 2026 г. съобщи македонската църковна медия religija.mk.

Илинденско-Преображенското въстание е част от общата ни история със Северна Македония, а в него загиват редица българи.

Сръбските посегателства срещу гробовете на български герои

Припомняме, че в своята книга "Войната се завръща" френският публицист Анри Пози разказва, че след сръбската окупация на Вардарска Македония са извършени редица посегателствата на сърбите срещу паметта на мъртвите.

Не са малко и случаите на изравяне на гробовете на телата на български герои. 40 български тела от църквата "Св. Димитър" са изровени от гробовете им и изхвърлени във Вардар, разказва още Пози.

Същевременно в двора на църквата в македонското село Цапари все още стои изградената през 1906 г. внушителната костница на загиналите през Илинденско-преображенското въстание местни жители, но костите на загиналите въстаници също са преместени.

Вучич си присвои македонската църква

Същевременно дни след това служение - сръбският президент Александър Вучич си присвои македонската православна църква. "Сръбската църква е една и съща. Тя е една и съща в „Мрконич, Пирот, Сидни, Скопие, Франкфурт, Мелбърн и всяко друго място по света“. Това заяви сръбският президент Александър Вучич от Мрконич Град, където се проведе възпоменателен събор в памет на жертвите на операция „Буря“, предаде църковната македонска медия religija.mk. Той изтъкна, че литургиите в Черна гора през 2020 г. са започнали, когато „някои са искали да създадат православна църква в Черна гора, само за да заличат „сръбската“. ОЩЕ: Не просто демонстрация на влияние: Вучич си присвои македонската църква