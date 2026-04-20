"Пазители на македонската идентичност": Кои министри и кметове на Мицкоски гласуваха на българските избори?

Докато македонският премиер Християн Мицкоски и неговият официоз "Нова Македония" се подиграват колко малко българи са гласували в югозападната ни съседка опозицията в Северна Македония в лицето на СДСМ изнесе данни кои македонски политици от управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ са гласували на българските избори, предаде Скопје1.мк. Сред тях прави впечатление, че освен членове на ВМРО-ДПМНЕ има бивши и настоящи министри, както и кметове от Северна Македония.

Разбира се, те са упражнили правото си на глас, тъй като имат български паспорти.

Ето списъкът

Според СДСМ в българските избори е гласувал Стефан Андоновски, настоящ министър на дигиталната трансформация в Северна Македония, както и министърът на енергетиката в югозападната ни съседка Саня Божиновска. Освен членове на неговото правителство - и двамата членове на ВМРО-ДПМНЕ на Християн Мицкоски.

С паво на глас в българските избори е и Антонио Милошоски, политик партията ВМРО-ДПМНЕ и министър на външните работи в първото и второто правителство на Никола Груевски, а сега депутат в югозападната ни съседка.

В списъка е още депутатите от ВМРО-ДПМНЕ Мария Петрушевска и Никола Мицевски.

Кметът на Щип Иван Йорданов пък е гласувал в Кюстендил, според СДСМ.

В списъка са още: Мария Андоновска, Божан Стояновски, Игор Здравковски, Александър Пандов и Петър Богожески.

"Пазители на македонската идентичност"

„Докато блокират европейския път на Македония и умишлено създават конфликти с България, много служители на ВМРО-ОКГ си осигуриха български паспорти - паспорти на ЕС", казват от СДСМ. От опозицията питат за кого са гласували и какви очаквания имат от новото правителство в София.

"Вицепремиери, министри, депутати, кметове, директори, служители на ВМРО-ОКГ. Затова нека ги попитаме за кого са гласували вчера тези пазители на македонската идентичност, българите, и какво очакват от новото правителство, което ще бъде ръководено от Радев", се казва в съобщението.