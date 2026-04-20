"По-умерен вариант на Орбан": Балкански медии за парламентарните избори в България

Изборната победа на „Прогресивна България“ на вчерашните избори за 52-ото Народно събрание на България е тема на публикации, анализи и коментари в медиите на Балканите днес. Всички издания отчитат убедителния резултат на коалицията на бившия президент Румен Радев след години на нестабилни правителства, а в някои медии се появяват мнения за „възможен завой към Москва“ или сравнения на Радев с политици като бившия унгарски премиер Виктор Орбан или словашкия лидер Роберт Фицо.

Ето и какво пишат националните агенции и други медии в страните на Балканите по повод вчерашните избори у нас и отражението на резултатите им върху бъдещите политики на България:

Албания

Албанските медии пишат за победата на бившия президент Румен Радев и неговата коалиция „Прогресивна България“ на предсрочните парламентарни избори в България вчера, отбелязвайки, че критиците на Радев го смятат за „проруски“ политик, „близък до Путин“.

„Избори в България: проруски настроеният Румен Радев печели с 45 процента от гласовете“, съобщава албанският информационен портал „Шчиптаря“, цитирайки предварителни резултати от изборите. Порталът също така отбелязва, че това е най-добрият резултат на политическа партия в последните 30 години и определя изборите като „края на ерата на Бойко Борисов“.

„Румен Радев печели изборите в България: заявява, че Европа е жертва на собствените си амбиции да действа като морален лидер“, пише албаноезичният вестник „Газета Експрес", цитирайки първите изявления на бившия президент след победата на неговата партия вчера.

Албанската редакция на „Дойче Веле“ посочва, че критиците на Радев го смятат за близък до Путин. Въпреки показания до момента скептицизъм на Радев относно санкциите срещу Русия и доставките на оръжие за Украйна обаче, пише медията, в програмата на неговата коалиция „Прогресивна България“ ясно е подчертан „ангажиментът към Европейския съюз и НАТО“.

Гърция

Спечеленото парламентарно мнозинство от политическата формация на Румен Радев е във фокуса и на гръцките медии днес. Гръцката агенция АНА-МПА в информация по повод вчерашния вот отбелязва, че резултатите на изборите се разминават с прогнозите, даващи преднина на Радев, но не толкова голяма, че да му позволи съставянето на самостоятелно правителство. Агенцията акцентира върху факта, че спечеленият от партията на Радев процент е най-големият във всички избори, провеждани в последните години в България, и води до много по-голямо мнозинство от прогнозираното. „Големият губещ на изборите“ е партията ГЕРБ на Бойко Борисов, чиято подкрепа се свива наполовина спрямо изборите през октомври 2024 г., когато спечели 25,5 на сто“, се посочва още в публикацията. Гръцката агенция отбелязва и факта, че някога силната БСП не е успяла да мине бариерата от четири процента и остава извън парламента.

„Кой е проруският Румен Радев, който спечели изборите в България – от военен и пилот на изтребител към премиер“, е заглавието на в. „Прото тема“ в информация за парламентарните избори в България. Изданието уточнява, че вчерашният вот е бил осмият поред за последните пет години и показва политическа нестабилност и умора на обществото, което от своя страна създава благоприятна почва за нови политически формирования.

„Радев се стреми да изрази нуждата от стабилност и обновяване на институциите, поставяйки акцент върху борбата с корупцията и ограничаване на влиянието на икономическите интереси“, пише още „Прото тема“, като допълва, че бившият президент заявява подкрепа за европейския път (на България), но има и резерви по отношение на войната в Украйна и въвеждането на еврото.

Вестник „Катимерини“ отбелязва, че Радев многократно е изразявал резерви по отношение на военната подкрепа на Запада за Украйна, което „подхранва образа му на проруски настроен“, и е искал провеждането на референдум за въвеждане на еврото в България. „Анализатори смятат, че като премиер (Радев) ще следва линия, подобна на тази на словашкия лидер Роберт Фицо с критична позиция по отношение на европейската подкрепа за Украйна, но без да налага вето“, посочва още изданието, позовавайки се на информация на Би Би Си.

Големият губещ на изборите в България е ГЕРБ на Бойко Борисов, съобщава в информация със заглавие „Парламентарните избори в България: Мнозинство за проруския Румен Радев“ гръцката телевизия „Скай“.

Кипър

Медиите в Република Кипър също съобщиха за изборната победа на „Прогресивна България“ и Румен Радев. „Проруският бивш президент Румен Радев спечели изборите в България с голяма преднина, показаха официалните резултати в понеделник, като остави на заден план дълго доминиращите политически сили и може би ще доближи страната, която е член на ЕС и НАТО, по-близо до Москва“, пише „Сайпръс мейл“.

Изданието посочва още, че постижението на Радев, което надмина очакванията в социологическите проучвания, е едно от най-силните за една партия от много години насам и може временно да сложи край на хроничната нестабилност, довела до осем избори за пет години.

Румъния

Водещи медии в Румъния също проследяват предсрочните парламентарни избори в България, като информират за победата на „Прогресивна България“ на Румен Радев и извеждат като акцент мобилизацията на избирателите. Вестници, като „Адевърул“, „Ромъния либера“, „Котидианул“, „Гъндул“, „Евениментул зилей“ и други, популярни новинарски сайтове, като „Зиаре“ и „Хотнюз“, телевизии, като Диджи 24, Антена 3 СиЕнЕн и Про ТеВе, публикуват резултати и коментари след вота. Румен Радев обяви „победа над апатията“, а „Прогресивна България“ спечели първото място на предсрочните избори, посочва Диджи 24.

Телевизия Антена 3 СиЕнЕн коментира, че „коалицията, водена от Румен Радев, е постигнала нещо, което нито една друга политическа сила в България не е правила от години: мобилизирала е масово вота на младите хора“.

В. „Адевърул“, който проследява изборите в България в поредица от материали през последните дни, посочва, че България „през последните години преминава през постоянна политическа криза, белязана от слаби правителства и коалиции“. Вестникът цитира мнението на румънския политолог Раду Албу Комънеску от Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока, според когото Румен Радев има политически профил, подобен на този на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Според румънския политолог Румен Радев е „по-умерен“ вариант на Орбан.

„Сега вероятно най-изкушаващото сравнение е между него (Радев) и Виктор Орбан, да кажем, че на юг от Дунава може да се появи „един нов Орбан“ или персонаж, който да се превърне в нов Орбан“, коментира пред „Адевърул“ Раду Албу Комънеску.

В контекста на твърдения и коментари по адрес на Румен Радев и отношението му към Русия, местният политически анализатор Щефан Попеску пише в друг материал: „Виждаме, че премиерът на Белгия и дори Франция клонят към известни стъпки към Русия, така че не знам дали трябва да критикуваме Унгария или България, че избират да имат прагматично сътрудничество с Русия (…)“.

Северна Македония

Медиите в Северна Македония анализират победата на Радев през призмата на това възможна ли е промяна в българската позиция за евроинтеграцията на страната. „Ще донесе ли политическата промяна в София промяна в отношението към Скопие”, „Като премиер Радев би бил по-сериозен проблем за (Северна) Македония, отколкото Радев като президент”, „Победата на Радев: по-труден събеседник за (Северна) Македония или същото”, „Радев засили позициите си у дома, ще отстъпи ли в отношенията със (Северна) Македония”, са част от заглавията в местните медии в Република Северна Македония, свързани с резултатите от парламентарните избори в България.

„Премиерът Християн Мицкоски, който заяви, че е „леко разочарован“ от избирателната активност на македонските граждани, обявили се за българи на изборите (...), изглежда е разочарован и от Румен Радев, който е съвсем сигурно, че ще бъде новият министър-председател в съседната страна. Нито той, нито президентът Гордана Силяновска-Давкова, поне от съобщеното досега, все още не са го поздравили за победата му, а саркастичната забележка на премиера (Мицкоски) не отваря, а по-скоро затваря пътя за сътрудничество с новото правителство в България”, пише изданието „Независен”, препращайки към думите на Мицкоски, че е леко притеснен, че „само около 250 македонски българи са заинтересовани да участват в тези избори, които, според Радев, са над 200 000 (души)“.

Сайтът „Скопие 1” цитира бившия посланик на Северна Македония в България Мариян Гьорчев, който е редовен събеседник по темата в местните медии, според когото „не се очакват съществени промени в подхода на България към (Северна) Македония, независимо коя политическа партия е на власт”, защото „българските политически фактори остават обединени около ключови позиции, свързани с македонския въпрос”.

Според сайта Рацин.мк победата на Румен Радев на парламентарните избори в България „отваря по-трудна фаза за (Северна) Македония от тази, която Скопие познаваше, докато беше президент с ограничени правомощия”. „Ако Радев превърне изборната си победа в премиерски пост, (Северна) Македония ще се изправи срещу политик, който вече е вградил европейската интеграция на (Северна) Македония в българския държавен консенсус, но сега би получил правителствената власт да превърне тази линия в оперативна политика. Разликата е не само, че Радев би бил „по-труден събеседник“, но и че София би получила министър-председател, който може да обвърже блокадата на (Северна) Македония с по-широк евроскептичен и проруски курс в ЕС”, пише изданието.

Пред „Слободен печат“ анализаторът Синиша Пекевски посочва необходимостта Северна Македония да приеме условията, които са на масата, за да продължат процесите напред. „Не бива да се заблуждаваме, че този или онзи български премиер ще промени позицията на България по отношение на (Северна) Македония. Затова трябва да ни е все едно как ще завършат изборите и дали София ще получи стабилно правителство или не“, казва анализаторът пред „Слободен печат“.

„Къде са българите в Северна Македония? Само 210 българи се заявиха за гласуване“, посочва същевременно в заглавие новинарският портал в Северна Македония МКД в информация за произведените вчера в България предсрочни парламентарни избори. Според информацията на портала едва 210 души, определящи се като българи, са подали заявления за гласуване на вчерашния вот.

Сърбия

Медиите в Сърбия окачествяват победата на бившия президент Румен Радев на парламентарните избори в България като „евентуален завой към Москва“. След победата на бившия президент Румен Радев на парламентарните избори в България най-старият вестник в Сърбия „Политика“ излезе днес със заглавие в рубриката „Свят“: „България се намира в повратна точка: Завръщането на генерала (Румен Радев) и евентуален завой към Москва“.

„Ако Радев успее в намеренията си, първата стъпка на кабинета му ще бъде да се откаже от ангажиментите си към Украйна, аргументирайки се, че слабата икономика на България просто не може да си го позволи. За председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен това може да е поредното от серия сериозни предизвикателства в момент, когато пукнатините в единството на ЕС стават все по-трудни за запълване“, коментира „Политика“.

Частният проправителствен вестник „Информер“ публикува заглавие по повод победата на Радев: „Политическа бомба разтърси Балканите! Човекът на Путин победи на изборите, Брюксел се страхува от „новия (Виктор) Орбан“!“ „Съдейки по наличните данни, Радев печели убедителна победа, а идването му на премиерския пост заплашва да промени геополитическата картина на Балканите“, пише „Информер“.

Опозиционните медии в Сърбия „Данас“ и „Нова“, припомнят коментар на Румен Радев в качеството му на президент, когато в края на миналата година той предупреди ЕС за опасността, породена от т.нар. доктрина за създаване на „Сръбски свят“ – геополитическа и културно-религиозна концепция, която се стреми да обедини хора, споделящи сръбски език, култура и ценности, независимо от държавните граници, в които живеят.

„Западните Балкани са критична точка за сигурността, която изисква пълното внимание на Европейския съюз. Мисля, че е крайно време всички европейски институции да се отнесат към този проблем много по-сериозно. Това е изключително чувствителен въпрос и за нас“, каза Румен Радев на 1 ноември 2025 г., отговаряйки на журналистически въпрос относно проекта „Сръбски свят“, пишат днес „Данас“ и „Нова“.

Турция

Медиите в Турция обръщат внимание на високата подкрепа за „Прогресивна България“, дългите опашки от гласуващи в Турция и значението на изборите за Европа. „В България бившият президент Радев стана първи на изборите с голяма преднина“, пише Анадолската агенция. Турската новинарска агенция обръща внимание и на факта, че заради намаляването на броя на секциите за изборите в чужбина, на много места в Турция са се образували големи опашки от желаещи да упражнят правото си на вот, а в някои райони секциите са останали отворени и след обявения час за закриване на изборния ден, за да може всички желаещи да гласуват.

„В България избирателите отидоха до урните за осми път през последните пет години, надявайки се да прекъснат политическата безизходица, която отдавна измъчва страната. Коалицията „Прогресивна България“, основана от бившия президент Румен Радев, спечели парламентарните избори с голяма преднина“, пише турският вестник „Йени шафак".

„Предсрочните избори в България доведоха до резултат, който ще има силно политическо въздействие в цяла Европа. Бившият президент Румен Радев излезе победител“, пише турската редакция на Евронюз, като отбелязва, че Радев е „смятан за приятелски настроен към Русия“.

Анадолската агенция публикува и анализ на независимия анализатор Мустафа Ъшък за изборите у нас, озаглавен „Политически кризи и геополитически промени: Какво показаха парламентарните избори в България?“, в който авторът разглежда резултата от парламентарните избори у нас и прогнозира, че „в България, където силно се усеща геополитическият баланс на силите“, бъдещото правителство под ръководството на Румен Радев „ще провежда политика, като отчита факторите както на Европейския съюз, така и на Турция и на Русия в регионален контекст“.

Хърватия

Хърватските медии определят бившия президент и победител на парламентарните избори вчера Румен Радев като „проруски“, „новия Орбан“ и като човека, който „иска да възстанови връзката с Русия“. Хърватската национална телевизия ХРТ посочи, че „резултатът, който надхвърля прогнозите от предизборните анкети, представлява една от най-твърдите победи на която и да е българска партия и би могла да сложи край на периода на политическа нестабилност, която доведе до произвеждането на осем избори в последните пет години“.

„В продължение на седмици анкетите прогнозираха той да поведе и се оказаха точни. Това се оказаха осмите избори за последните пет години в България. Ако се съди по думите на Радев, скоро няма да има нови избори“, пише „Ютарни лист“.