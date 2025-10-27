Политик в Косово си изпусна нервите в интервю: Стигна се до бой (ВИДЕО)

Опозиционният депутат от Демократическата лига на Косово Арменд Земай се сби със случаен минувач на площад в Прищина, докато даваше интервю за медия, предаде "Макфакс". Инцидентът е станал, когато случаен минувач казал: "лъжец“ и „всички лъжете“, което първо прераства в словесна престрелка между двамата. От кадрите се вижда, че косовският политик се приближава към минувача, но гражданинът първи замахва към народния представител, който обаче реагира по-бързо и удря. Боят бързо е прекратен, като двамата са разтървани.

Мъмрене и извинение

Демократическата лига на Косово, от която партия е въпросният депутат, на практика го смъмри, като осъди нападението и го нарече "сериозно нарушение на институционалното достойнство".

По-късно Земай се извини в профила си във „Фейсбук“, заявявайки, че е реагирал в „емоционално състояние“ и че постъпката му не представлява ценностите, които той отстоява. „Насилието, независимо от провокацията, никога не е правилният отговор“, посочи още депутатът.

🇽🇰 Opposition MP Armend Zemaj (LDK) beat up a Vetevendosje supporter from the diaspora who called him a liar during a live interview. pic.twitter.com/AjQpTwe3py — kos_data (@kos_data) October 25, 2025

Блокажът в Косово

Събитието идва на фона на блокажа в Косово и невъзможността да бъде избран министър-председател, което може да тласне страната към нови избори.

Припомняме, че Косовското събрание не избра лидера на Движението за самоопределение Албин Курти за нов министър-председател. При гласуването 56 депутати гласуваха „за“ , а четирима се въздържаха , което не беше достатъчно за избирането на ново правителство.

Председателят на парламента Димал Бала заяви след гласуването, че съгласно конституционната процедура президентът на Косово Вьоса Османи трябва да започне консултации с политическите партии и да предложи нов кандидат за министър-председател. ОЩЕ: Блокаж в Косово: Курти не беше избран за премиер, все още няма правителство