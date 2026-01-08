Повишено ниво на тревога: Хърватската полиция получи заплаха за атака на границата с Босна

Агенциите за сигурност в Босна и Херцеговина повишиха нивото си на тревога вчера след като получиха информация от хърватските си колеги за евентуални атаки на гранични пунктове, които уж е трябвало да се извършат снощи, навръх православната Коледа, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Istraga.ba. В заплахата се посочвало, че 34 души подготвят нападение. Интересно е, че мястото на нападението не е уточнено, а вместо пълното име на държавата е използвано съкращението „Бос“, сочи докладът, който граничният полицейски участък в хърватския град Славонски Брод е препратил по телефона до граничната полиция на Босна и Херцеговина.

Припомняме, че миналата година само че на територията на Сърбия близо до границата с Босна и Херцеговина беше открито руско паравоенно училище. Към момента не е доказано, че двете неща имат връзка.

Какво се знае до момента?

Въпреки че писмото твърди, че съдържа имената на потенциални извършители, хърватската полиция твърди, че те са написани нечетливо и следователно не са могли да бъдат препратени на колегите им в Босна и Херцеговина.

Информацията е била препратена и доДържавната агенция за разследване и защита (SIPA), която потвърди получаването на сигнала, но го определи като много общ.

„Информацията от Хърватия е повърхностна. Не е посочено нищо по-точно или конкретно“, заяви SIPA пред разследването. Междувременно не е обявено, че атаките действително са се случили.

Повишение на степента на тревога

Заради тази заплаха всички членове на Граничната полиция на Босна и Херцеговина са уведомени и е повишена степента на тревога. В момента няма подробности за това кога и как заплашителното писмо е било доставено на хърватските власти. ОЩЕ: Арести в Молдова: Задържаха руски агенти, обучени в Сърбия (ВИДЕО)