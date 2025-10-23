Правата на македонските българи – на фокус в Страсбург: Говори журналистът Владимир Перев: (ВИДЕО)

В началото на октомври трима македонски българи - Георги Църномаров, Християн Пендиков и Владимир Перев бяха поканени в Страсбург от Съвета на Европа, за да говорят за правата на българите в Македония. Беше ли чут гласът им? Отговор в предаването Студио Actualno даде журналистът Владимир Перев, носител на наградата „Будител на годината“. Той, припомняме, е дългогодишен телевизионен журналист, работил е в Македонската телевизия и е уволнен от там заради пробългарските си възгледи. Сега издава и пише във вестник „Трибуна“. В Страсбург сънародниците ни са се срещнали с докладчика на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за Република Северна Македония Джоузеф О` Райли,

с изпълнителния секретар на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ECRI) Йохан Фристед

и лично с комисаря по правата на човека към Съвета на Европа Майкъл О`Флахърти.

Срещите - по-дълги от предвиденото

При регламент по протокол за 45 мин., първите две срещи са продължили час и половина, а третата, с комисаря, която е трябвало да бъде половин час, е била повече от 50 мин. Ето какво са разказали в Страсбург нашите сънародници:

“Първо говорихме за историческата последователност на въпроса за правата на българите в Македония, а след това говорихме за актуалната ситуация.

Християн Пендиков (пребит в Македония само за това, че е българин, бел. ред.) разказа за личната си съдба, съдебните процеси.

Църномаров изложи изобилие от материали и документи, където се подменят не само имената на живите хора, но и на мъртвите хора, надгробни паметници и така, които са български, се македонизират. И се правят по новия правопис, по новата азбука.

Простотията на Мицкоски

Аз поставих въпроса, който на себе си не мога да обясня: Не знам защо в Македония всички могат да влязат в Конституцията – и албанци, и сърби, и власи, и роми, само българите не могат.

И няколко пъти подчертах, че не мога да си обясня наглостта, да не кажа простащината на един премиер, на Християн Мицкоски, да каже “докато аз съм премиер, българите няма да влязат в Конситуцията.“ Мисля, че ни разбраха и това е големият успех на срещите“

Владимир Перев се надява доказателствата, които са представили в Страсбург да влязат в следващия доклад за Северна Македония, който ще излезе през декември.

Още – във видеоматериала.