Войната в Украйна:

Правата на македонските българи – на фокус в Страсбург: Говори журналистът Владимир Перев: (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 18:00 часа 859 прочитания 0 коментара

В началото на октомври трима македонски българи - Георги Църномаров, Християн Пендиков и Владимир Перев бяха поканени в Страсбург от Съвета на Европа, за да говорят за правата на българите в Македония. Беше ли чут гласът им? Отговор в предаването Студио Actualno даде журналистът Владимир Перев, носител на наградата „Будител на годината“. Той, припомняме, е дългогодишен телевизионен журналист, работил е в Македонската телевизия и е уволнен от там заради пробългарските си възгледи. Сега издава и пише във вестник „Трибуна“. В Страсбург сънародниците ни са се срещнали с докладчика на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за Република Северна Македония Джоузеф О` Райли,

с изпълнителния секретар на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ECRI) Йохан Фристед

и лично с комисаря по правата на човека към Съвета на Европа Майкъл О`Флахърти.

Още: За репресиите от първо лице: Говори синът на създателя на забраненото в Македония сдружение "Радко"

Срещите - по-дълги от предвиденото

При регламент по протокол за 45 мин., първите две срещи са продължили час и половина, а третата, с комисаря, която е трябвало да бъде половин час, е била повече от 50 мин. Ето какво са разказали в Страсбург нашите сънародници:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка iStock

“Първо говорихме за историческата последователност на въпроса за правата на българите в Македония, а след това говорихме за актуалната ситуация.

Християн Пендиков (пребит в Македония само за това, че е българин, бел. ред.) разказа за личната си съдба, съдебните процеси.

Още: Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията

Църномаров изложи изобилие от материали и документи, където се подменят не само имената на живите хора, но и на мъртвите хора, надгробни паметници и така, които са български, се македонизират. И се правят по новия правопис, по новата азбука.

Простотията на Мицкоски

Аз поставих въпроса, който на себе си не мога да обясня: Не знам защо в Македония всички могат да влязат в Конституцията – и албанци, и сърби, и власи, и роми, само българите не могат.

И няколко пъти подчертах, че не мога да си обясня наглостта, да не кажа простащината на един премиер, на Християн Мицкоски, да каже “докато аз съм премиер, българите няма да влязат в Конситуцията.“ Мисля, че ни разбраха и това е големият успех на срещите“

Още: Датското председателство на ЕС с ясен сигнал към Скопие: Без промяна в Конституцията няма да има преговори (ВИДЕО)

Владимир Перев се надява доказателствата, които са представили в Страсбург да влязат в следващия доклад за Северна Македония, който ще излезе през декември.

Още: Владимир Перев в "Отговорите": Българите в Македония ще запазят имената на клубовете си (ВИДЕО)

Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Съвет на Европа македонски българи Студио Actualno Владимир Перев
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес