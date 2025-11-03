Вучич обяви предсрочни избори в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че парламентарните избори ще се проведат предсрочно, без да уточнява дата. Изявлението последва публичното му извинение към протестиращите и беше направено по време на обиколка на строителната площадка на Националния стадион като част от проекта ЕКСПО. „Ще се срещна с блокадьорите, изборите ще бъдат предсрочно — датата ще бъде определена от компетентните институции“, каза Вучич, предаде македонското издание "Рацин".

Тези дни се навърши една година от трагичния инцидент в Нови Сад, който предизвика поредица от протести в Сърбия, които не стихват вече година и прераснаха в недоволство срещу властта на Вучич.

Гладната стачка на една майка

Припомняме, че Диана Хрка, майка на една от жертвите в трагедията в Нови Сад, оябви гладна стачка и поиска предсрочни избори.

Тя изисква още от властите да бъдат изслушани всички заподозрени за падането на сенника, всички да бъдат задържани и да започнат съдебни процеси, след това освобождаване на всички незаконно задържани студенти и опрощаване на всякаква вина.

Въпросът е дали Хрка, който не е политик, нито обикновен гражданин след трагедията, ще успее да убеди Вучич да свика избори, пише сръбската медия "Данас".

Междувременно Йелена Милошевич, член на парламента от ССП, която също обяви гладна стачка преди две години, казва пред „Данас“, че Вучич е човек без капка емпатия и че от него не бива да се очакват човешки реакции. Подобно мнение имат и социолозите Йово Бакич и Иван Живков. Бакич. ОЩЕ: Майка на жертва от Нови Сад започва гладна стачка*