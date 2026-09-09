"Да затворим всички вратички в закона": ДБ внесе предложение срещу хазартните реклами

"Хазартът се е превърнал в епидемия. Промените, които бяха приети през 2024 г. се заобикалят, не се спазват и държавата бездейства по тяхното прилагане. За това днес внасяме законопроект за изменение и допълнение в Закона за хазарта, с който да затворим всички вратички, да забравим рекламата навсякъде, по всички начини", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента. Според него не бива да има възможности хазартните оператори да се възползват от действащите вратички на закона.

"Видяхме много примери за заобикаляне. Целите градове са в реклами на хазарт, въпреки ограничението. По националната телевизия имаше реклами на хазарт, въпреки ограничението. В градовете, освен билборди, имат знамена и всякакви други форми на заобикаляне на забраната. Онлайн, включително", заяви още Божанов.

Той бе попитан и за евентуална пълна забрана на хазарта, като според него трябва да бъде оценена много внимателно, защото крие рискове от развиване на незаконен хазарт. "От тази гледна точка първата стъпка е пълната забрана на рекламата, за да се намали облъчването на българските граждани", заяви Божанов. ОЩЕ: "40% от хазартния сектор е нелегален": Властта отказа да забрани рекламата, според опозицията ПБ удря работещите, но не и хазарта

Мерки срещу нарушение на онлайн забраната

Съпредседателят на "Да, България" е получил отговор от финансовия министър Гълъб Донев, според който става ясно, че онлайн забраната също не се прилага от НАП, тъй като било много сложно, трудно и те не се справяли.

"Предвидили сме мерки за проактивен автоматизиран мониторинг на онлайн рекламите, повече задължения за социалните мрежи, за търсачките така, че освен рекламата на хазарт, да има повече контрол върху незаконния хазарт. Той също трябва да бъде ограничен, защото съдържа такива рискове", коментира Божанов.

Ще се повишат ли санкциите за нарушение?

Според него не е въпросът също толкова до санкциите, а за ефективното сваляне на рекламата. "Фокусът на законопроекта е ефективното премахване на рекламата, а не толкова формалното завишаване на санкциите", добави още Божанов. ОЩЕ: Хазартна реклама без контрол: Нито една глоба от НАП не е влязла в сила