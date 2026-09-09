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Стиви Уондър тръгва на световно турне: Представя албума, с който най-много се гордее

09 септември 2026, 10:47 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стиви Уондър тръгва на световно турне: Представя албума, с който най-много се гордее

Стиви Уондър обяви световно турне по повод 50-годишнината на емблематичния си албум "Songs in the Key of Life", пише "People". Музикантът ще изпълнява целия албум на всеки концерт. Европейската част на турнето започва на 13 октомври във Великобритания и ще продължи до 11 ноември, като включва концерти в Париж, Копенхаген, Осло, Стокхолм, Амстердам, Дъблин, Лондон, Манчестър и Глазгоу.

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Американската част започва на 19 ноември в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк. Уондър ще изнесе концерти още в Чикаго, Вашингтон и родния си Детройт, преди турнето да завърши на 19 декември в Лос Анджелис.

За "Songs in the Key of Life"

Снимка: Getty Images

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Издаден през септември 1976 г., "Songs in the Key of Life" е 18-ият студиен албум на Уондър. Той оглавява класацията "Билборд 200" и включва хитове като "I Wish", "Isn't She Lovely", "Sir Duke" и "Another Star".

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Албумът носи на Уондър две награди "Грами" през 1977 г., а по-късно е включен в Залата на славата на "Грами" и в Националния регистър на звукозаписите на САЩ. В интервю от 1995 г. Уондър определя "Songs in the Key of Life" като албума, с който се гордее най-много, предава БГНЕС. 

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звезди Стиви Уондър
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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