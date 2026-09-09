Системата възпроизвежда материал, а не мислене: PISA 2026 отново разголи проблемите в училище

Не можем да очакваме функционално грамотни ученици, когато преподаването не върви със съвременните технологии и начина, по който децата възприемат света. Това мнение изрази Мария Бресничка от Национална мрежа за децата относно резултатите от международното оценяване PISA 2026, които за пореден път поставят на дневен ред въпроса за дефицитите в родното образование.

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Бресничка допълни, че учебните програми трябва да включват дигитална грамотност и социално-емоционални умения, вместо разговорите да се свеждат само до това в кой клас да се изучава Ботев или квадратното уравнение.

Директорът на Първа английска езикова гимназия Александър Чакмаков изрази несъгласие с масовата паника около резултатите и подчерта, че те са плод на изпитване, за което родната система просто не подготвя децата. "Ако вземем най-добрите деца от Хонконг, Сингапур или Япония и ги пратим да се явят на наш формат национално външно оценяване, те също ще катастрофират, защото няма да са подготвени", коментира Чакмаков в ефира на Нова нюз.

Директорът отправи остри критики към учебната програма и изпитите в 4-ти, 7-ми и 10-ти клас, като определи изпита след 10-ти клас като "абсолютно непрактичен и необоснован". По негови думи законът от 2016 година е превърнал образователния закон в социален. "Училищата се превърнаха в едни системи за подпомагане на социалната среда и бита на семейството", заяви Чакмаков.

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Липсата на ясен образователен стандарт за качество е сред основните проблеми, за които алармира директорът на Първа английска гимназия. "Когато ние не знаем какво е качество, няма как да искаме качество", посочи той.

Експертите призоваха за по-силна връзка между родители и учители и повече време, отделено на децата в семейна среда.

Според Бресничка образованието в България очаква от учениците възпроизвеждане на определен обем материал, вместо да търси разбиране и функционална грамотност. Тя посочи, че според годишния доклад "Бележник", оценката за българското образование е едва "Среден 3", тъй като системата едва преминава прага.