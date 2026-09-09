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Нашите деца се готвят за тласкане на гюле, а PISA ги изпитва на скок височина

09 септември 2026, 11:09 часа 871 прочитания 0 коментара
Снимка: Asen Alexandrov/Facebook
Нашите деца се готвят за тласкане на гюле, а PISA ги изпитва на скок височина

Нашите деца се готвят за тласкане на гюле, а PISA ги изпитва на скок височина. Развиваме различни умения.

Това заяви председателят на системата на директорите в средното образование Асен Александров в коментар на факта, че резултатите на българските ученици по четене и математика са на най-ниското си равнище, откакто страната ни участва в изследването PISA. 

Според Александров причините са комплексни и не могат да бъдат сведени до един проблем. „Няма как да изключим тази система, трябва да я подобрим“, заяви той.

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По думите му един от въпросите, които трябва да бъдат обсъдени, е кога учениците завършват основно образование. Александров смята, че моделът трябва да бъде променен и основното образование да приключва по-късно от 7 клас.

"При нас нагласата е, че най-важният изпит в живота е този в 7 клас, който те групира в някакъв тип училище. Учениците след 7 клас просто считат, че усилията им в училище са свършили. Освен това в основното образование нещата се преподават по различен начин отколкото в гимназията. Учителите са на различен ниво. Примерно в много държави природните науки се преподават от един учител, който преподава химия, физика и биология, но в някаква връзка. При нас има отделен химик, отделен физик, отделен учител по биология. Според мен най-важното е да се промени формата на изпита", заяви Асен Александров.

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По думите му проблем е и разминаването между начина, по който се подготвят учениците за българските изпити, и уменията, които PISA измерва.

„Нашите деца се готвят за тласкане на гюле, а PISA ги изпитва на скок височина. Развиваме различни умения“, каза той.

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По думите му изпитите след 7 клас трябва да бъдат унифицирани с подхода на PISA, тъй като в момента учениците се подготвят основно за конкретни изпити, докато международното изследване проверява как могат да използват наученото в реални ситуации.

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Цитати Цитат PISA цитати Асен Александров
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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