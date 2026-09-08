"Република Тъжна Македония": Македонски журналист признава, че тя не е независима, нито свободна

На връх националния празник на Република Северна Македония - Денят на независимостта, македонският журналист Сърджан Иванович твърди, че страната му не е нито свободна, нито независима, нито суверенна държава, а обедняла, несправедлива, затънала в корупция и дълбоко разделена. "Това е една тъжна Македония", заключва той пред проруския портал в югозападната ни съседка Antropol.mk.

Изглежда авторът се опитва да представи евроатлантическата интеграция не в особено добра светлина. "Евроатлантическата интеграция е постоянна величина през последните 35 години. Платихме цената за членството в НАТО с името „Северна“, докато началото на преговорите с ЕС изисква включването на българите в Конституцията – а кой знае какво още може да последва", пише македонският журналист.

Той пропуска да отбележи, че Северна Македония има ползи от членството си в НАТО, а също така и че сама се блокира по европейския път, отказвайки да впише българите, за което сама се съгласи през 2022 г. и което е част от европейската преговорна рамка.

РСМ наистина не е свободна, нито независима, нито суверенна

За едно обаче авторът е прав - Северна Македония не е нито независима, нито суверенна, нито свободна.

Такава е оценката и на американската неправителствена организация "Freedom House", според която в югозападната ни съседка има хибриден режим.

Характерно за хибридните или преходните режими на демокрация съчетават демократични и автократични характеристики. С други думи има има демократични институции и демократични избори, но на практика демокрацията е частично ограничена. Според доклада Северна Македония има 67 точки, което е сбор от политическите права и гражданските свободи. Само за сравнение България в тази класация е свободна страна. В доклада се отчита, че Северна Македония продължава да се бори с корупцията и докато медиите и гражданското общество участват в оживен публичен дискурс, журналистите и активистите са изправени пред натиск и сплашване. ОЩЕ: Freedom House: Северна Македония под ръководството на Мицкоски е в хибриден режим

Референдумът за независимост и какво е изначално сбъркано?

Референдумът за независимост на Република Македония се провежда на 8 септември 1991 година. Неслучайно и националният празник на страната е на тази дата. Въпросът на референдума обаче е двусмислен и гласи: „Подкрепяте ли суверенна и независима държава Македония с право на присъединяване към бъдещ съюз на суверенните държави на Югославия?“.

С други думи самият референдум отваря вратата за бъдещи съюзи със суверенните държави на Югославия, а всички знаем, че сърцето на югославия е Белград. Неслучайно европейският път на Северна Македония се бави и неслучайно в последния доклад на ЕС се констатира с тревога ширещ се "Сръбски свят", както и сръбско и руско влияние. Не е случайно и че това лято имаше македонско-сръбски полицейски патрули в Охрид. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България