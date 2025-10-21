Първа среща с новия папа: Президентът на Хърватия заминава за Ватикана

Хърватският президент Зоран Миланович ще посети официално Ватикана следващата седмица, където ще бъде приет на частна аудиенция от папа Лъв XIV, потвърди канцеларията на президента пред Hina.

Миланович ще бъде във Ватикана на 31 октомври. Освен че ще бъде приет от папата, Миланович ще се срещне и с държавния секретар на Светия престол, кардинал Пиетро Паролин, и със секретаря за отношенията с държавите в Държавния секретариат на Светия престол, архиепископ Пол Ричард Галахър, допълва хърватската медия "Индекс".

Посещенията на Миланович във Ватикана

Миланович посети Ватикана през 2021 г. по време на първия си президентски мандат и се срещна с папа Франциск. По това време той покани папата да посети Хърватия, но това не се осъществи.

Той беше на погребението на Франциск през април тази година, както и премиерът Андрей Пленкович.