Обявиха кога Крал Чарлз III и кралица Камила отиват при папата

Британският крал Чарлз III, глава на Англиканската църква, и кралица Камила ще направят историческа държавна визита във Ватикана следващата седмица, за да се срещнат за първи път с папа Лъв XIV. Това съобщиха от Бъкингамския дворец, цитирани от АФП и БГНЕС. „Кралят и кралицата ще предприемат историческа държавна визита в Светия престол от 22 до 23 октомври 2025 г. Визитата ще бъде първата среща на техни величества с папа Лъв XIV от избора му през май 2025 г.“, се казва в изявление на двореца. Пътуването ще се състои около шест месеца след като кралската двойка се срещна с предшественика на Лъв XIV, папа Франциск, по време на визита малко преди смъртта му.

Франциск почина на 21 април след 12 години начело на 1,4 милиарда католици по света.

70-годишният Лъв XIV, който има опит в мисионерската работа в Перу и е първият папа от Съединените щати, беше избран на конклав на кардиналите на 8 май.

Визита в юбилейна година

По време на посещението на 22 и 23 октомври Чарлз и Камила ще се присъединят към Лъв XIV в тържествата по повод настоящата специална юбилейна година, която се провежда на всеки 25 години, се посочва в изявлението.

Снимка Getty Images

Програмата ще включва служба в Сикстинската капела, посветена на общата „ангажираност на Лъв и Чарлз към опазването на природата и грижата за околната среда“, добавиха от двореца, се допълва в него.

Кралят ще посети и семинария, в която се обучават свещеници от цялата Британска общност, а кралицата ще се срещне с католически сестри от организация, която работи с програми за образование на момичета, за да се справи с предизвикателства като сексуално насилие, трафик на хора и ограничен достъп до здравеопазване.

76-годишният Чарлз се срещна за последен път с Франциск, с когото споделяше страстта си към опазването на околната среда, в Рим през април, въпреки че официално отложи частната аудиенция поради влошеното здраве на папата.

Британският крал, който все още се лекува от рак, е посещавал Ватикана пет пъти като принц на Уелс и се е срещал с трима папи.

