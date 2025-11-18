Спорт:

След сблъсък: Автомобил повреди газопровод в Румъния

18 ноември 2025, 11:28 часа 194 прочитания 0 коментара
Осем души са били евакуирани във вторник сутринта в румънското село Рукар, окръг Арджеш, след като автомобил повреди газопровод на път DN 73. Движението между Къмпулунг и Брашов беше временно спряно, съобщиха представители на Инспекторатът по извънредни ситуации в Арджеш, според най-старата румънска информационна агенция „Аджерпрес“. Инцидентът е станал след като водачът е загубил контрол над превозното средство и то излязло от пътното платно, твърдят спасителите.

Колата се е ударила в ограда, а след това в газова тръба, което е причинило изтичане на газ в атмосферата.

Превантивните мерки

„Като мярка за безопасност движението беше спряно и в двете посоки и осем души бяха евакуирани от две близки домакинства“, съобщиха представители на ISU в Арджеш .

Пожарникарите са действали превантивно, като са създали водна завеса, за да разпръснат газовете до пристигането на специализираните екипи на разпределителното дружество.

Подобни инциденти в България

Припомняме, че през януари тежък инцидент станал в Банкя. Тогава избухна взрив по газопровод в района на центъра. За щастие нямаше пострадали хора, но на място беше изпратен авариен екип на “София газ“. Вследствие на взрива имаше щети по обекти наоколо, стигна се и до пожар в къща. ОЩЕ: Взрив на газ в Банкя, една къща гори (ВИДЕО, СНИМКА)

Инцидент с изтичане на газ, но без последвал взрив, стана през април 2024 година в пловдивския квартал Кючук Париж. Изтичане на газ вдигна тогава на крак пожарната в полунощ. Около 23.30 живеещите в близост до бул. Ал.Стамболийски започнаха да сигнализират в социалните мрежи за странен шум и задушлива миризма. Оказа се, че е спукан газопровод в близост до онкодиспансера.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
