"Скоро ще постигнем решение": Хакан Фидан се облизва за голяма хапка F-35

Турция фокусира преговорите си със САЩ върху шест изтребителя F-35, за които е платила преди 2019 г., заяви външният министър на страната Хакан Фидан, изразявайки увереност за скорошно решение, предаде гръцкото издание Kathimerini. В телевизионно интервю Фидан заяви, че настоящите усилия на Анкара за получаване на самолети F-35 са съсредоточени върху шестте вече закупени самолета.

„Скоро ще постигнем решение. Следователно няма да има проблем Турция да получи F-35, за които ние платихме отдавна, преди пет или шест години“, каза той.

Фидан добави, че самолетите остават в хангари в очакване на доставка. Той отбеляза, че Конгресът на САЩ е одобрил законодателството NDAA, което включва разпоредба относно Турция, която на практика блокира трансфера им.

„Има съответна разпоредба в закона и вярвам, че виждаме как този проблем се решава“, каза той.

Бъдещето на руските ракетни системи С-400

Министърът също така призна, че ще са необходими съществени дискусии с Русия относно бъдещето на закупените от Анкара ракетни системи С-400, тъй като изваждането им от Турция остава основното условие за придобиване на F-35.

Той каза, че на този етап не може да посочи конкретна държава, процес или решение, но подчерта, че има политическа воля между двамата президенти и че Русия трябва да участва в дискусиите, защото е доставила системата С-400.

Някои турски медийни репортажи представят споразумението с Русия като почти постигнато, докато критиците определят покупката на С-400 като стратегическа грешка. ОЩЕ: Руско-турска сделка за ракети тревожи Гърция