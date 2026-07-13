След трагедията в Кочани: Партията на Мицкоски не е направила нито една съществена реформа

Петнадесет месеца след пожара в нощен клуб „Пулс“ в Кочани, с изключение на забраната за използване на пиротехника в затворени помещения – въведена чрез изменения в Закона за нарушенията срещу обществения ред и спокойствието – законодателят не е приел нито една съществена промяна или реформа, целяща предотвратяването на бъдещи трагедии, пише "Дойче Веле". Припомняме, че на 16 март 2025 г. фойерверки предизвикаха голям пожар в дискотека "Пулс" в северномакедонския град Кочани.

Малката зала е била препълнена с млади хора, дошли да слушат и да се забавляват с любимата си група ДНК. По време на пожара загинаха 59 души. След това починаха още трима, а вокалистът на групата "ДНК" е 63-ата жертва.

Кочани може да се повтори

Днес всеки, който желае да открие кабаре, нощен клуб или дискотека, може да получи разрешително за дейност по същата процедура и по същия начин, както и преди трагедията в Кочани, отбелязва "Дойче Веле".

Това се подчертава в анализ на Института за демокрация „Societas Civilis“ – Скопие (IDSCS), който разглежда законодателните промени и посочва ключови недостатъци, останали нерешени. Според анализа трагедията в нощния клуб не е била нито случаен инцидент, нито резултат от единичен институционален провал, а по-скоро кулминация на системни слабости, натрупвани в продължение на десетилетия.

Какво показват проверките?

Трагедията в Кочани предизвика решаващ обществен дебат: как съоръжение, което не отговаря на основните стандарти за безопасност, успя да получи разрешително за експлоатация, да функционира повече от десетилетие и да приеме хиляди посетители, без никоя институция да предприеме навременни действия? В стремежа си да установи системни слабости, Държавната комисия за предотвратяване на корупцията (ДКБП) извърши антикорупционна проверка непосредствено след трагедията, като провери законовите и подзаконовите нормативни актове, уреждащи процедурите за издаване на разрешения и лицензии, както и надзора върху тяхното прилагане. Законът за хотелиерската дейност беше посочен като един от ключовите регулаторни фактори, допринесли за настъпването на трагедията.

В своя анализ SCPC предупреди, че законът крие сериозни регулаторни рискове, създаващи предпоставки за корупционни практики.

Нито една от ключовите препоръки обаче не е интегрирана в законодателството. ОЩЕ: "Винаги ще помним": Северна Македония благодари за спасяването на пострадали в пожара в Кочани

Глобите и надзорът също куцат

Допълнителен проблем е недостатъчно ясно дефинираният надзор върху реалното използване на заведенията за обществено хранене. Данните за предназначението на заведенията и данните за регистрираните дейности се съхраняват в различни институции, без законово задължение за свързването им и кръстосаната им проверка. Поради това е трудно за институциите да установят своевременно дали даден обект се използва за цел, различна от тази, за която е регистриран. Поради това се препоръчва създаването на интегрирана система за обмен и проверка на данни между кадастъра, общините, Министерството на икономиката и Централния регистър, както и ясното определяне на отговорностите за действие. Глобите остават твърде ниски Анализът показва, че измененията не отговарят на препоръките относно политиката за нарушения и инспекционния надзор. Според Върховния съд по престъпления (ВПКП) размерът на глобите не е пропорционален на тежестта на възможните последици, особено когато става въпрос за защита на живота, здравето и безопасността на гражданите. Препоръката е да се преразгледа режимът за нарушения и да се въведат по-високи наказания за нарушения , които могат да застрашат живота и здравето на гражданите. ОЩЕ: Неочаквано: Обвиняемият за трагедията в Кочани почина