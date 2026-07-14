За да опази кокошките от оси: 70-годишен предизвика пожар с щети за 1,4 млн. евро

Солунски съд осъди 70-годишен мъж на три години затвор, условно до обжалване след като случайно е запалил горски пожар, докато се е опитвал да изгори гнездо на оси в кокошарника, причинявайки щети за около 1,4 милиона евро, предаде гръцкото издание Kathimerini. Съдът го осъди за непредпазлив палеж във връзка с пожара, който избухна миналия четвъртък в Калохори, западно от Солун.

Съдът не призна смекчаващи вината обстоятелства. Мъжът е изправен и пред административна глоба от близо 5900 евро, наложена от пожарната служба.

Щетите

Пожарът е започнал в нивата на ответника, където се е разпространил от горящи отпадъци и суха трева към два съседни бизнеса, унищожавайки помещенията им.

Един собственик на бизнес заяви пред съда, че е претърпял загуби от около 400 000 евро, след като неговите водопроводни материали, инструменти и напоително оборудване са били унищожени. Собственикът на втория бизнес оцени щетите на над 1 милион евро, като заяви, че пожарът е унищожил офиси, компютри и инвентар.

Подсъдимият пое отговорността и се извини.

Как започнал пожарът?

„Исках да почистя кокошарника и видях гнездо на оси. Запалих лист хартия, за да изплаша осите, но той падна и запали пожара. Опитах се да го потуша, но не можах да го контролирам“, каза той пред съда.

Адвокатът му твърди, че имотът е бил почистен от суха растителност преди инцидента. ОЩЕ: Голям пожар в депото за отпадъци на Стара Загора край Ракитница