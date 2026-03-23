"Пригответе си раница с всичко необходимо": В Източна Румъния ще тренират за война всеки месец

Град Тулча в Източна Румъния изглежда ще тренира всеки месец за война или друг катаклизъм. Този призив отправи Инспекторатът по извънредни ситуации „Делта“ в румънския град Тулча. Властите препоръчват на публичните институции и търговските компании периодично да организират симулации за евакуация, тъй като те могат да помогнат на населението да придобие оъсновни умения в критични ситуации, пише румънската частна информационна агенция Agerpres.

Говорителят на Инспекторат "Делта“ Даниел Нъстасе заяви пред Agerpres, че отговорните за плановете за евакуация трябва да съобщят на всички служители мястото за среща в случай на бедствия и всяко семейство трябва да определи подобно място, което всички членове познават.

"Трябва да правим подобни упражнения поне веднъж месечно. Има държави, които ги правят, ако не седмично, поне месечно. По този начин се развива автоматизъм, който може да спаси живот“, спомена още той.

"Пригответе си раница с всичко необходимо"

Говорителят на Инспекторат "Делта" допълни, че при извънредни ситуации, земетресения, наводнение, пожар, война, всички хора трябва да имат по ръка както на работа, така и у дома раница с вода, лекарства, нетрайни храни, фенерче, батерии, но и радиостанция, знаейки, че в случай на земетресение комуникациите са първите, които ще бъдат недостъпни.