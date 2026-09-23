"Трябва да сме подготвени": Румъния за перспективата Русия да нападне Европа в следващите 2 години

Малко вероятно е Русия да атакува страна от НАТО през следващите една или две години, но Румъния трябва да бъде подготвена. Това заяви румънският президент Никушор Дан.

В ефира на водещата американска телевизия CNN държавният глава коментира, че все пак е малко вероятно такава атака да бъде осъществена в близките 2 години, но също така заяви, че не вярва, че Русия е искрено готова да преговаря за прекратяване на войната.

„В момента – не. Въпреки това трябва да продължим и с двете линии на действие: подкрепа за Украйна и налагане на санкции срещу Русия“, добави Никушор Дан.

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Според него политическите лидери осъзнават тази заплаха за Европа и увеличават разходите за отбрана, предаде БТА.

„Те започват да си сътрудничат повече. Разбират, че трябва да преразгледаме баланса на усилията спрямо Съединените щати. Дълго време САЩ осигуряваха отбраната на Европа – или допринасяха за нея – но от икономическа гледна точка този принос не беше пропорционален. И тук президентът Тръмп е прав: трябва да балансираме този принос“, подчерта президентът на Румъния.

За американските войници в Румъния и България

Дан засегна и темата за значението на поддържането на силно военно присъствие на САЩ в Европа.

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„Към момента в Румъния има около 1500 американски военнослужещи, докато ротационен контингент от около 500 души, който е действал в Румъния, България и Унгария, е бил изтеглен“, заяви държавният глава. „Предвид добрите военни и дипломатически отношения със Съединените щати, смятам, че би било положителен сигнал да се извърши пропорционално преразпределяне на американските войски в рамките на Европа“, добави той.

Дан изрази мнение, че навлизането на руски дронове във въздушното пространство на НАТО не е умишлено действие. „Но когато става въпрос за дезинформация, хибридни атаки, нападения срещу критична инфраструктура, смятам, че се целят две неща – подкопаване на доверието на обществеността, на гражданите в институциите и подкопаване на подкрепата на европейските държави за Украйна“, смята президентът на Румъния.