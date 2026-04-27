Румънската полиция започна лов на „огледални“ новинарски платформи

Полицейските служители от Службата за разследване на икономически престъпления в нашата северна съседка Румъния извършват пет претърсвания на домове и офиси на физически и юридически лица, заподозрени в създаването на „огледални“ новинарски сайтове, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Претърсванията са започнали в понеделник сутринта в румънския окръг Горж, а информацията беше обявена от говорителя на Окръжния полицейски инспекторат (IPJ) Мируна Прежбеану.

Какво показва разследването?

Разследванията разкриха, че от 2023 г. насам съответните лица са внедрили и експлоатирали мрежа от „новинарски" сайтове, чрез които са превземали и препубликували без право журналистически статии, принадлежащи на други медийни организации, използвайки RSS емисии и без надлежно посочване на източника, предаде още румънската агенция.

Печалба на чужд гръб

Престъпната дейност се състои в създаването на механизъм за „огледални сайтове“, чрез който автоматично се генерира съдържание с цел получаване на онлайн трафик и материални облаги, в нарушение на авторските права и правата върху интелектуална собственост.

Претърсванията се извършват като част от операция „ЮПИТЕР", под координацията на прокуратурата към Висшия касационен съд и Главния инспекторат на румънската полиция, съобщи още най-старата информационна агенция в Румъния.