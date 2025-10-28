Руски телеграм канал вижда "сръбски сценарий" в Черна гора (ВИДЕО)

Руски телеграм канал "Балканарь" видя "сръбски сценарий" в Черна гора, заради напрежението, което възникна заради криминален случай с турски граждани, което доведе до подпалване на ресторант, собственост на турски гражданин и което ангажира както властта в Подгорица, така и разтревожи Турция. "Народният гняв, който се натрупва от дълго време, вече не може да бъде спрян: от неделя действията стават все по-мащабни, напомняйки зараждането на спонтанен народен протест в Сърбия", пише "Балканарь".

Припомняме, че протестите в Сърбия възникнаха след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад, което доведе до смъртта на десетки хора. Впоследствие те прераснаха в антиправителствени протести и не стихват вече почти година.

"Черна гора е на ръба на междуетнически и социален конфликт, породен от неконтролираната миграция. Властите взимат строги мерки, но за момента това не е достатъчно", допълва още руският телеграм канал.

Събитията идват и на фона усилията на Кремъл за дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г., както и на фона на излязлата наскоро информация за руско паравоенно училище на територията на Сърбия в близост до Босна и Херцеговина.

Реакциите в Черна гора и Турция

Многобройни черногорски официални лица реагираха на призивите за линчуване. Президентът на Черна гора Яков Милатович осъди остро нападението в Подгорица, но също така призова за спокойствие.

„Не трябва да има колективна вина и стигматизация на цялата нация. Наше задължение е да защитаваме безопасността на хората и обществения ред, но също така и социалното сближаване. Всички публични участници трябва да се внимават да не пораждат напрежение с посланията си; полицията и прокуратурата са длъжни решително да потушат речта на омразата и всякаква форма на заплахи“, каза Милатович.

Междувременно стана ясно, че Турция следи отблизо ситуацията в Черна гора след поредица от „неприятни събития“ през уикенда, които засегнаха и турски граждани, се казва в официално изявление на турското външно министерство.

Според източници от министерството, министърът на външните работи Хакан Фидан е провел телефонни разговори с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и със заместник министър-председателя и министър на външните работи Ервин Ибрахимович.

По време на разговорите Фидан предаде очакванията на Анкара за „предприемане на необходимите мерки за гарантиране на безопасността и защитата на правата на турските граждани".