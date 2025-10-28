Войната в Украйна:

Руски телеграм канал вижда "сръбски сценарий" в Черна гора (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 10:15 часа 390 прочитания 0 коментара
Руски телеграм канал вижда "сръбски сценарий" в Черна гора (ВИДЕО)

Руски телеграм канал "Балканарь" видя "сръбски сценарий" в Черна гора, заради напрежението, което възникна заради криминален случай с турски граждани, което доведе до подпалване на ресторант, собственост на турски гражданин и което ангажира както властта в Подгорица, така и разтревожи Турция. "Народният гняв, който се натрупва от дълго време, вече не може да бъде спрян: от неделя действията стават все по-мащабни,  напомняйки зараждането на спонтанен народен протест в Сърбия", пише "Балканарь". 

Припомняме, че протестите в Сърбия възникнаха след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад, което доведе до смъртта на десетки хора. Впоследствие те прераснаха в антиправителствени протести и не стихват вече почти година. 

"Черна гора е на ръба на междуетнически и социален конфликт, породен от неконтролираната миграция. Властите взимат строги мерки, но за момента това не е достатъчно", допълва още руският телеграм канал. ОЩЕ: Етническо напрежение в Черна гора: Замесени са турци (ВИДЕО)

Събитията идват и на фона усилията на Кремъл за дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г., както и на фона на излязлата наскоро информация за руско паравоенно училище на територията на Сърбия в близост до Босна и Херцеговина. ОЩЕ: Русия официално заговори за "война на Балканите"

Реакциите в Черна гора и Турция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Многобройни черногорски официални лица реагираха на призивите за линчуване. Президентът на Черна гора Яков Милатович осъди остро нападението в Подгорица, но също така призова за спокойствие.

„Не трябва да има колективна вина и стигматизация на цялата нация. Наше задължение е да защитаваме безопасността на хората и обществения ред, но също така и социалното сближаване. Всички публични участници трябва да се внимават да не пораждат напрежение с посланията си; полицията и прокуратурата са длъжни решително да потушат речта на омразата и всякаква форма на заплахи“, каза Милатович.

Междувременно стана ясно, че Турция следи отблизо ситуацията в Черна гора след поредица от „неприятни събития“ през уикенда, които засегнаха и турски граждани, се казва в официално изявление на турското външно министерство.

Според източници от министерството, министърът на външните работи Хакан Фидан е провел телефонни разговори с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и със заместник министър-председателя и министър на външните работи Ервин Ибрахимович.

По време на разговорите Фидан предаде очакванията на Анкара за „предприемане на необходимите мерки за гарантиране на безопасността и защитата на правата на турските граждани“. ОЩЕ: Спешен телефонен разговор между Анкара и Подгорица: Турция се тревожи за хората си в Черна гора

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Черна гора Русия Сърбия
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес