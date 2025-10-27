Войната в Украйна:

Спешен телефонен разговор между Анкара и Подгорица: Турция се тревожи за хората си в Черна гора

27 октомври 2025, 16:09 часа
Спешен телефонен разговор между Анкара и Подгорица: Турция се тревожи за хората си в Черна гора

Турция следи отблизо ситуацията в Черна гора след поредица от „неприятни събития“ през уикенда, които засегнаха и турски граждани, се казва в официално изявление на турското външно министерство, публикувано в понеделник, предаде Анадолската агенция.  

Става въпрос за опожаряването на ресторант на турски гражданин и призивите за линучване след като преди това граждани на Турция са намушкали млад мъж от Подгорица. 

Според източници от министерството, министърът на външните работи Хакан Фидан е провел телефонни разговори с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и със заместник министър-председателя и министър на външните работи Ервин Ибрахимович.

 По време на разговорите Фидан предаде очакванията на Анкара за „предприемане на необходимите мерки за гарантиране на безопасността и защитата на правата на турските граждани“.

Черногорски представители са предоставили уверения в отговор, съобщиха източниците. ОЩЕ: Етническо напрежение в Черна гора: Замесени са турци (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Черна гора етническо напрежение Подгорица информация 2025
