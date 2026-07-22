Хърватия към Черна гора: Бяхме търпеливи, но е време за решителни стъпки

"Време е черногорското правителство да предприеме решителни стъпки за разрешаване на нерешените въпроси с Хърватия, тъй като това е от решаващо значение за пътя ѝ към ЕС", обяви днес Министерството на външните работи и европейските работи (MVEP), ден след като европейският комисар по разширяването Марта Кос посети Загреб, предаде хърватската медия "Индекс". Принципът на добросъседските отношения е един от ключовите политически критерии в процеса на разширяване на Европейския съюз, изрично посочен в Преговорната рамка на Черна гора и други държави, съобщи министерството.

Ден след като европейският комисар по разширяването Марта Кос посети Загреб, хърватското министерство подчерта, че ЕС е много ясен в „посланията си, че не може и не иска да внася двустранни спорове“ и че затова отворените въпроси „трябва да бъдат решени спешно“, за да не се натоварват двустранните отношения или процеса на присъединяване.

Припомняме, че докато хърватският президент Зоран Миланович в края на март подкрепи Северна Македония по европейския й път и прие позиция, която е в ущърб на България и която противоречи на европейската преговорна рамка, се оказва, че Хърватия бави Черна гора по пътя към Европейския съюз, тъй като Загреб има резерви относно затварянето на Общата европейска външна политика и политика за сигурност. ОЩЕ: Докато защитава Северна Македония: Хърватия бави Черна гора за ЕС

Очакванията на Хърватия

В изявлението са изброени „очакванията“ на Хърватия, за които премиерът Андрей Пленкович говори по-рано тази година в Тиват, след среща с черногорския премиер Милойко Спаич.

„Решаване на въпроса за обезщетенията на лагеристите, продължаване на работата по издирването на четиринадесет изчезнали лица от Отечествената война, наказателно преследване на военни престъпления, решаване на имуществените въпроси на хърватските семейства, останали без имущество в Черна гора и чиито съдебни процеси са в застой, запазване на паметната плоча на бившия лагер Моринч и необходимостта от промяна на името на плувния басейн в Котор, продължаване на преговорите за границата по море и връщането на учебния кораб „Ядран“, се посочва в него.

От Хърватия искат ускоряване на работата по двустранните въпроси. ОЩЕ: Не могат да разделят наследство от Югославия: Черна гора с опит да разреши спор с Хърватия

Подгорица има амбициозен план

Черногорските власти заявяват амбициозен план Подгорица да затвори всички преговорни глави до края на тази година и да стане член на Съюза през 2028 г. След този етап ще последва процесът на ратификация в държавите членки, включително в Хърватия, която има редица отворени въпроси с Черна гора.

„Впечатлението ми е, че Черна гора е готова да работи много сериозно“ по въпросите, представени ѝ от Хърватия и „които не са нещо нерешимо“, заяви премиерът в началото на юни.

В средата на същия месец черногорският министър по европейските въпроси Майда Горчевич също изрази оптимизъм относно разрешаването на повечето двустранни въпроси. „Комуникацията продължава и се надявам, че през следващите месеци ще разрешим всички въпроси или поне повечето от тях“, каза тя в Европейския парламент в Страсбург. ОЩЕ: Черна гора е готова на всичко: Пътят ни към ЕС минава през Загреб