Северна Македония имала "дипломатическа ядрена бомба" срещу България

За македонска "дипломатическа ядрена бомба" срещу България пише официозът на властта в югозападната ни съседка "Нова Македония". Според изданието Скопие "може да анулира втория протокол във всеки един момент". Припомняме, че документът между България и Северна Македония включва вписване на българите в македонската конституция, ревизиране на учебниците, мерки срещу езика на омразата, но и отваряне на архивите на бившите югославски комунистически служби.

По-важното е, че той е част от европейската преговорна рамка и евентуалното му анулиране означава стъпка назад за Северна Македония на фона на липсата на напредък и ширещ се "Сръбски свят", отчетени в последния доклад на Европейския парламент.

Медията, която интервюира руския посланик в Скопие през май, отчита, че в момента и македонското правителство и македонският Конституционен съд са в някаква позиция на задълбочен анализ на последиците от подобна стъпка.

Спорнед тях обаче последствията вече са очевидни и са във вреда на Северна Македония, поради което е необходимо да се насочат към коригиране на дипломатическите грешки и оценки на предишното правителство. ОЩЕ: Парадоксът "Нова Македония": Омраза към България на страниците, българи в редакцията

Македонският жокер се казва София

Македонският жокер се казва София (въпреки че не е единствената, четирите вълка никога не са се сменяли) и това човъркане на националните интереси на Македония става все по-сериозно, а стратегията на България е постоянно да ни притиска както двустранно, така и многостранно. Нека заключим - постигнато е Споразумение за приятелство и сътрудничество, но то не функционира. Цялата тежест на отношенията се прехвърля върху два протокола, което означава задължения, наложени само на Македония, а утре може да има десет протокола, защото те ще възникнат от инкубатора, наречен междуправителствен диалог, пише още официозът на властта в Северна Македония. ОЩЕ: Мицкоски обижда Йотова: Не участвам в дискусии с хора, застинали в миналия век (ВИДЕО)