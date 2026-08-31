Съдът: МВР не може да държи шофьор в неведение, че колата му е дерегистрирана

МВР трябва да уведомява собственика, че автомобилът му е дерегистриран заради липса на "Гражданска отговорност", въпреки че това изискване вече не е записано изрично в Закона за движението по пътищата. Задължението продължава да съществува, тъй като е регламентирано в действаща наредба, която подлежи на изпълнение.

Това е становището на Върховния касационен съд (ВКС) по дело в Конституционния съд (КС), съобщава специализираният сайт Lex.

Делото е образувано по искане на Административния съд в Силистра, който разглежда жалба на шофьор срещу отнемането на книжката му за шест месеца. Причината е, че той е управлявал автомобил с прекратена регистрация заради липса на задължителната застраховка "Гражданска отговорност", без да е бил уведомен за дерегистрацията. Още: "Евтин пиар в полза на застрахователите": ИПБ атакува КФН за "бонус-малус"

Случаят не е изолиран и е свързан с промените в Закона за движението по пътищата от 2025 г.

По закон автомобилите не могат да се движат без валидна "Гражданска отговорност". Информацията за сключените полици се поддържа от Гаранционния фонд, който подава към МВР данни за автомобилите с изтекла застраховка. След получаването на тези данни полицията служебно прекратява регистрацията на автомобила.

На практика процедурата може да бъде извършена без участието и знанието на собственика. Така той може да продължи да използва автомобила, без да знае, че регистрацията му вече е прекратена.

През 2025 г. от Закона за движението по пътищата отпада изричното изискване собственикът да бъде уведомяван за служебно прекратената регистрация. Още: Стартира системата "бонус-малус": Как ще се промени "Гражданска отговорност"

Именно това поставя въпроса пред Конституционния съд. Съдията от Административния съд в Силистра Валери Раданов настоява да бъде обявена за противоконституционна част от разпоредба в Кодекса за застраховането, която не поставя дерегистрацията в зависимост от това дали собственикът е получил уведомление.

ВКС обаче приема, че отпадането на изричния текст от ЗДвП не означава, че МВР вече няма задължение да информира собственика.

"Твърдението, че задължението на администрацията да информира засегнатото лице за ограничаването на правата му е отпаднало, не намира опора в действащото законодателство", посочват върховните съдии.

Според тях задължението продължава да съществува, тъй като е записано в Наредбата за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата. Още: Превозвачите на прага на национален протест отиват на среща с Радев

ВКС прави разграничение между уведомяването за липсата на застраховка и уведомяването за вече прекратената регистрация.

Държавата не е длъжна да предупреждава собственика, че нарушава закона, защото автомобилът му няма валидна "Гражданска отговорност". Срокът за сключване на полицата е определен в закона и не зависи от получаването на подобно предупреждение. Освен това собственикът разполага с допълнителни 14 дни, в които може да сключи застраховка и да предотврати дерегистрацията.

"Администрацията няма задължение да уведомява извършителите на нарушения за това, че извършват нарушение", посочва ВКС.

Според върховните съдии няма и проблем в това задължението за уведомяване да е регламентирано в наредба, а не директно в закон. Законът определя основанията за прекратяване на регистрацията, докато наредбата урежда процедурата по прилагането им. Още: „Не искаме да ни рекетират“: Хиляди мотористи на протест в София заради двойно по-скъпата „Гражданска отговорност“

Когато регистрацията вече е прекратена, ситуацията е различна. Тогава МВР е длъжно да уведоми собственика за предприетата мярка, независимо че изричният текст за това вече не фигурира в Закона за движението по пътищата.

Така според становището на ВКС собственикът не може да бъде санкциониран за управление на дерегистриран автомобил, без държавата да е изпълнила задължението си да го информира за прекратената регистрация.